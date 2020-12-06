Trabzon´da sokaklar boş, çiftçiler üretimde



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) TRABZON´da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, çiftçiler ise bahçe ve tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, bu uygulamadan muaf tutulan tarım işçileri ise tarla ve bahçelerde çalışmalarını sürdürdü. Karadeniz Bölgesi'nin çalışkanlıkları ile bilinen kadınların yanı sıra köylere akın edenler de kısıtlamada kendilerine ait tarla, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Özelikle Düzköy ilçesinde zorlu doğa koşullarının hakim olduğu bölgede salgın tedbirleri kapsamında önlemlerini alanlar, tarlalarda ektikleri organik ürünleri tüketiyor, hayvancılıkla uğraşıyor, kimileri de odun yaparak kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

`ALLAH ŞEHİRDE DÖRT DUVAR ARASINA SIKIŞANA YARDIM ETSİN´

Köyünde tarla işleriyle uğraşan Fatma Yavuz, kısıtlama günlerinin şehirlerde kalanlar için daha zor geçtiğini belirterek, "İnek bakıyoruz. Tarlada bağ ve bahçe işleri ile ilgileniyoruz. Zamanı bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Biz buralarda bahçeyi belliyoruz. Hem işimi yapıyorum hem de hava alıyorum. Allah şehirde dört duvar arasına sıkışana yardım etsin. Onlar için daha da zor" dedi.

`ORMANA GİTTİK ODUNLARIMIZI YAPTIK´

Ormandan odun toplayıp gelen Gülşen Birinci, "Bizim buralar çok kalabalık olmadığı için evimizin yakınlarında dışarı çıkabiliyoruz. Ormana gittik odunlarımızı yaptık. Hava aldık. Şimdi evde yemek yapacağız, ev işlerimizi yapacağız. Günü bitireceğiz" diye konuştu.

`ŞEHİRDE YAŞAYANLARA DA DUA EDİYORUZ´

Çiftçi Murat Köroğlu, "Çiftçilik ile uğraşıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlanmasını burada tarlada çalışarak geçiriyoruz. Allah inşallah bu hastalıkları yok eder. Şehirde yaşayanlara da dua ediyoruz. Onlar hapiste yaşar gibiler. Dışarı çıkamıyorlar. Biz yine kapıda oturuyoruz güneşleniyoruz. Bu mevsimde bu güzel havayı bulmak zor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yavuz ise, "Eşimizi dostumuzu unuttuk artık. Kimse ile diyalogumuz kalmadı. Telefonla ne kadar görüşebilirsek o. Şehirde yaşayanların Allah yardımcısı olsun. En azından biz iş güç yapıyoruz. Kapılara çıkıyoruz. Hava alıyoruz. Bilerek iş bitirmiyoruz ki oyalanalım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy Selçuk Başar/Aleyna KESKİN

2020-12-06 14:27:30



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