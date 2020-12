Hamsi ince çıkmasına rağmen vatandaşın vazgeçilmez tercihi Bu sezon genellikle bol avlanan hamsi pandemi sürecinde daha çok tüketiliyor

Karadeniz’de bu günlerde bolcu avlanan hamsi ince olmasına rağmen yine de vatandaşın ilk tercihi olurken, pandemi sürecinde daha çok tüketiliyor.

Bu sezon önceki yıllara oranla bol avlanan hamsi diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının da düşmesine neden oluyor. Trabzon’da hamsinin kilosu tezgâhlarda 1012,5 TL arasında değişirken, balıkçı esnaflarından Emrecan Kaygusuz, vatandaşın daha ucuza hamsi yemek istediğini söyledi. Kaygusuz “Bu sezon hamsi biraz ince çıkıyor. Fiyat konusunda vatandaş daha uygun fiyata yemek istiyor. Ancak her şeyin fiyatı yukarı çıkıyor dolayısıyla hamsinin de fiyatı da değişiyor. Trabzon’un tercihi her zaman hamsiden yana. Geçen sene hamsi bu kadar uzun süre satış görmedi” dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşın hamsiyi daha çok tükettiğini belirten balıkçı esnaflarından Hasan Şahin ise “Hamsi bu sene bol ancak biraz ince çıkıyor. Son birkaç gün biraz daha irilendi diyebiliriz. Fiyatı da uygun. Pandemi sürecinde vatandaş bolca tüketiyor. Zaten piyasada ucuz bir şey yok en iyisi şu an balık, şifa kaynağı. Bugün kilosunu 12, 5 TL’den satıyoruz. İstavrit 25, Mezgit 20, Sarıkanat 50, Sargan 35 TL. Fiyatlar uygun diyebiliriz. Sezon bu sene bereketli. Hem vatandaş hem de esnaf olarak memnun diyebiliriz” diye konuştu.

Hamsinin bol olması diğer balık çeşitlerinin fiyatlarını düşürdüğünü ifade eden balıkçı esnaflarından Hakan Aydın da “Hamsi güzel ,bol çıkıyor. Sezon olarak çok bol ancak ince çıkıyor. Geçen senelerden daha bol. Bu sene her çeşit var. Mezgit, barbun, çinekop, palamut her çeşit bol. Fiyat olarak mezgit kilosu 15, barbun 2025, sarıkanat 50 TL. Hamsinin bol olmasından dolayı diğer balık çeşitlerinin fiyatları daha düşük diyebiliriz” diye konuştu.

