Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11´de iki değişikliğe gitti. Avcı, savunmada cezalı Pereira´nın yerine Serkan´a, hücum hattında da sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme´nin yerine Bilal´e görev verdi.

PLAZA 4 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor´da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve şuana kadar sadece 1 maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu. Son olarak ligin 6´ncı haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer bulan genç oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı Djaniny ile Nwakaeme´nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme´nin yanı sıra cezalı Pereira, Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ile Arda Akbulut kadroda yer almadı.

BİLAL İLK KEZ

Trabzonspor´da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11´de çıktı. 2019-20 sezonunun devre arasında Trabzonspor´a transfer olan ve söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan, Türkiye Kupası´nda da 1´i 11´de olmak üzere 5 maçta forma giyen Bilal, bu sezon ise bordo-mavili takımda 4 lig maçında 43 dakika süre aldı ve söz konusu karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil oldu. Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.

SAINT ETIENNE VE LYON YETKİLİLERİ DE İZLEDİ

Trabzonspor´un Sivassopr ile oynadığı maçı iki Fransız kulübü Saint Etienne ve Lyon kulüplerinin yetkilileri de yakından takip etti. Lyon kulübünün Abdülkadir Ömür ile Uğurcan´ı takip ettiği öğrenilirken Saint Etienne kulübünün ise savunma oyuncusu Edgar Ie´yi izlediği öğrenildi.

SİVASSPOR´DA ÇALIMBAY´IN YOKLUĞUNDA SAHAYA YARDIMCISI ÇIKTI

Trabzon deplasmanına eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla gelen Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-07 20:41:40



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