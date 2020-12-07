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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Lewis Baker'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
72. dakikada Diabete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
77. dakikada Gredel sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına gönderdiği topa ön direkteki Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı. 11

Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx (Plaza dk. 88 ?), Lewis Baker x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Bilal Başacıkoğlu x (Sefa Akgün dk. 88 ?), Afobe x (Diabete dk. 67 x)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
DG Sivasspor: Samassa xx, Caner x, Appindangoye x, Camara x (Kerim Atakan Keskin dk. 65 x), Ziya Erdal x, Hakan Arslan x, Claudemir x (Barış Yardımcı dk. 55 x), Faycal Fajr x, Ninga x (Kone dk. 55 x), Max Gradel x, Yatabare x (Isaac Cofie dk. 90 ?)
Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın
Teknik Direktör: Mehmet Bülent Albayrak
Goller: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor), Hakan Arslan (dk. 77) (Sivasspor)
Sarı kart: Faycal Fajr (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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