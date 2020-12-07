Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonAbdulkadir Parmak(Dk.88 Plaza)Ekuban, BakerAbdülkadir Ömür, Bilal(Dk.88 Safa)Afobe(Dk.66 Diabate)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa Caner, Appindangoye, Camara(Dk.65 Kerem Atakan), ZiyaClaudemir(Dk.55 Barış), HakanFajr, Yatabare(Dk.90+2 Cofie), GradelNinga(Dk.55 Kone)
GOLLER: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor) Dk. 76 Hakan (Demir Grup Sivasspor)
SARI KART: Fajr (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 11'inci haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor´un iki maçlık galibiyet serisi son bulurken, Demir Grup Sivasspor ise, üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramadı.12´nci dakikada Ekuban´ın sağ kanattan ortasına iyi hareketlenen Afobe´nin penaltı noktasının hemen yanından gelişine kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
16´ncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fajr´ın kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.
22´nci dakikada sağ kanattan Gradel´in ortasına penaltı noktası üzerine iyi yükselen Yatabare´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
36´ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´in ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
45´inci dakikada kendi sahasından aldığı topla hızlı çıkan Ekuban pasını sol kanattaki Abdülkadir Ömür´e iletip ceza sahasına koşu yaptı, Abdülkadir´in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Ekuban´ın vuruşunda top Samassa´nın solundan ağlara gitti: 1-0.
46´ncı dakikada Baker´ın pasında ceza sahası yayının hemen önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür´ün kaleye gönderdiği şutu Samassa kontrol etmeyi başardı.
72´nci dakikada Diabate sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahası sağ çaprazına geldikten sonra pasını sol çaprazdaki Ekuban´a aktardı, onun bekletmeden şutunda Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76´ncı dakikada Gradel sol kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasa çıkardı, Yatabare´nin dokunuşunda Hakan kendine gelen meşin yuvarlağı gelişine kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-07 21:53:36
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