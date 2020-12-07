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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1

DHA

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1


Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonAbdulkadir Parmak(Dk.88 Plaza)Ekuban, BakerAbdülkadir Ömür, Bilal(Dk.88 Safa)Afobe(Dk.66 Diabate)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa Caner, Appindangoye, Camara(Dk.65 Kerem Atakan), ZiyaClaudemir(Dk.55 Barış), HakanFajr, Yatabare(Dk.90+2 Cofie), GradelNinga(Dk.55 Kone)
GOLLER: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor) Dk. 76 Hakan (Demir Grup Sivasspor)
SARI KART: Fajr (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 11'inci haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor´un iki maçlık galibiyet serisi son bulurken, Demir Grup Sivasspor ise, üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramadı.12´nci dakikada Ekuban´ın sağ kanattan ortasına iyi hareketlenen Afobe´nin penaltı noktasının hemen yanından gelişine kafayla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
16´ncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fajr´ın kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.
22´nci dakikada sağ kanattan Gradel´in ortasına penaltı noktası üzerine iyi yükselen Yatabare´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
36´ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´in ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
45´inci dakikada kendi sahasından aldığı topla hızlı çıkan Ekuban pasını sol kanattaki Abdülkadir Ömür´e iletip ceza sahasına koşu yaptı, Abdülkadir´in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Ekuban´ın vuruşunda top Samassa´nın solundan ağlara gitti: 1-0.
46´ncı dakikada Baker´ın pasında ceza sahası yayının hemen önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür´ün kaleye gönderdiği şutu Samassa kontrol etmeyi başardı.
72´nci dakikada Diabate sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahası sağ çaprazına geldikten sonra pasını sol çaprazdaki Ekuban´a aktardı, onun bekletmeden şutunda Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76´ncı dakikada Gradel sol kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasa çıkardı, Yatabare´nin dokunuşunda Hakan kendine gelen meşin yuvarlağı gelişine kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-07 21:53:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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