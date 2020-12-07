Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, yolun uzun olduğunu belirterek, "Bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir" dedi.

Oyunun özellikle ilk 15 dakikası bütün organizasyonları pas açılarını doğru yaparak topa fazla sahip olarak oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Sonrasında ilk yarı bitene kadar baskı yemediğimiz halde çok öne doğru direkt toplar attık. Rakip, geçen sene ligin büyük bölümünü lider getirmiş, fizik kalitesi yüksek, genişlikte oynayan, tamamen fizik kapasitesi yüksek bir takım. İlk yarı sonunda Ekuban'ın içeriyi kapatması ve bundan yakaladığımız geçişle içeriye 1-0 önde girdik. Savunma anlamında doğru durduk, topa sahip olmada bir bölümde çok iyi işler yaptık. Üretmede daha azdık. İkinci yarı 46 da Abdülkadir Ömür ile belki ikinci golü bulabilirdik. 72´nci dakikada Ekuban ile de ikiyi bulabilirdik. O bölüme kadar da sahada son derece sağlıklı duran, iyi hissettiren bir takım vardı. Klasik kenar ve yapılan ortada ilk vuruş kötü, gol atan oyuncunun önünde kalması, kalecimiz bir top kurtarmadan yediğimiz gol. Belki bir hamle daha yapabilirdik, kazanabilirdik ama olmadı" dedi.

"BENİ TATMİN EDEN OYUN VARDI"

`3 haftanın sonunda değerlendirmede oyun olarak bugün beni son derece tatmin eden bir takım vardı´ diyen Avcı, şöyle devam etti: "Bazen oyunlar istediğiniz gibi olmayabilir maç kazanırsın, bazen büyük bölümünde iyi olur kaybedersin. Gelişen takım var. Oyuncularımın yaptığı mücadele uzun zamandır belki yedikleri golden sonra moralleri bozuldu, çünkü o duyguyla oynuyorlardı. Oyuncularımı yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir.

"ZAMANLA GELİŞECEK"

Avcı, bir basın mensubunun, `Takım savunması adına yapılan organizasyonlar hücumu sekteye uğratıyor mu?´ şeklindeki soruya, "Bunların hepsini alfabe gibi düşünmeleri lazım. Çok tekrarlarla olan bir şey. Hücum dar alanda oynanan set oyunlarında problem çözen oyuncu gerektirir. Bir inşaatın temelini atman için önce savunma yaparsın. Öteki türlü iki tarafını oynamadan hücum oynayacağım dersen rus ruleti gibi olur, devamlı geçiş veren pozisyon veren, oyunun nereye aksiyon aldığını bilemezsin. Onun için kağıt üzerinde de yapsan, televizyon karşısına geçip playstationda da oynasan çabuk gelişen bir şey değildir. Belki uzun süre daha böyle devam edecek. Bence şu tarafından da bakmak lazım. Bilal iyi performans gösterdi, kazançtır. Diabete oyuna girdi, doğru mesaj verdi. Orta sahamızın hepsi doğru performans gösterdi. Savunma doğru durdu. Bunlar bizim için kazançtı. Set ve topa hücum oyuncular çok tekrar ve problem çözen oyuncular gerektirir. Zamanla bunlar gelişecektir" yanıtını verdi.

BÜLENT ALBAYRAK: TRABZON DEPLASMANINDA ALINAN 1 PUAN İYİDİR

Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak ise, Trabzonspor´un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Abdullah hocanın gelmesinden sonra özellikle savunma anlamında doğru işler yaptılar. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Yorgunluk, eksikler, sakatlarımız vardı. Villarreal maçında da iyi mücadele etmiştik. Maçtan önce de söyledim, bu maçta da yine iyi mücadele edeceğiz demiştik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı yarıda. Trabzonspor´un oyuna baskıyla başlayacağını biliyorduk. Kontrollü başladık. Pas yaparak oyuna girmeye çalıştık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol pozisyonunda oyunun yönünü değiştirmek isterken araya giren oyuncu aldı kontra atakla golü kalemizde gördük. Topu kaybetmesek biz sayısal olarak fazlaydık, golü bulma olasılığımız yüksekti. Golü bulacağımızı dedik, nihayetinde bulduk. Devre arası arkadaşlarla yaptığımız konuşmada iyi mücadele ettiğimizi, devam etmemiz gerektiğini ve golü bulacağımızı söyledik. Nihayetinde de bulduk. İkinci yarı Ekuban´ın kaleci üzerine vurduğu pozisyon dışında pozisyon vermedik. Deplasmanda Trabzonspor´a karşı alınan bir puan iyidir. Trabzonspor´a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bülent Albayrak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-07 22:43:35



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