ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Bülent Albayrak'ın basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 1 üzerinden yayınlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-12-07 22:47:44
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