Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz sonucu aldık



Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) Demir Grup Sivasspor´un başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor karşısında kadro kurmakta zorluk çektiklerini belirterek, "Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz. İsrail´e moralli gidiyoruz" dedi.

1-1 berabere biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, alınan sonuçtan mutlu olduklarını söyledi. Otyakmaz, Trabzonspor karşısında takım kurmakta zorlandıklarını belirterek, "Öncelikle takım kurmakta çok büyük zorluk çektiğimiz bir hafta olduğunu söyledik. Hocamız da söyledi. Başkan vekilimiz, başkan yardımcımız Erdal Sarılar ve hocamız Rıza Çalımbay pozitif durumda. Bununla beraber 5-6 oyuncumuz da pozitif. Kadro kurmakta da zorluk çektik. Ancak bizi İsrail´e moralli götürecek bir skorla buradan ayrılıyoruz. Takımımızı tebrik ediyorum. Genelde takımımızı eleştirebilmem için ideal kadromuzla, ideal şekilde sahaya çıkmamız gerekli. Onun performansına göre eleştirmemiz lazım. Bugün bakıyorum, stoperimiz sağ bekte, sağ bekimiz sağ açıkta. Değişiklikleri gördünüz. İdeal kadroyla oynamadığımız için oyun hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz, İsrail´e moralli gidiyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar

2020-12-07 22:49:29



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