Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 11´inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 12´nci haftada deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışmaları, 5´e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları yaptı, dar alan oyunları ve çift kale maç oynadı. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giymeyen Nwakaeme de takımdan ayrı olarak çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-08 15:36:26



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