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Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor

DHA

Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken, filyasyon ekipleri, bunun en büyük nedeninin aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinlikler olduğunu belirledi. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta sokaklarda herkesin birbirini uyardığını ancak toplanma merkezi halindeki evlerde kurallara uyulmadığını belirterek, "Evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasındaki günler en çok korktuğumuz topluluk durumları" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon´un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon´da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığını, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. Filyasyon çalışmaları sonucunda kentte yaşanan vaka sayılarındaki artışta en önemli etkenin evlerde oluşturulan toplanmaların ve aile arasında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmaması olduğu ifade edildi. Virüsün aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinliklerle daha çok yayıldığı tespit edildi. 
`ASIL TEHLİKE EVLERDE´
Bulaş riskinin evlerde aile üyeleri ve akrabalar arasında fazla olduğunu kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Bakanlığın açıklamış olduğu rakamlardan sonra Trabzon´da son 2 gündür biraz iyileşme var. Ama biraz rahatlama oldu diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Cadde ve sokaklar önemli tabi ki. Oralarda belli seviyelere kadar geldik. Ama böyle oldu diye sokaklarda kalabalıkları oluşturmamak gerekiyor. Onun dışında evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları. Sokaklardan daha önemli olan aslında oralar. Sokaklarda herkes birbirini uyarıyor ama toplanma merkezi haline dönen evlerde kimse kimseyi uyarmıyor, `nasılsa biz bizeyiz´ diyerek kurallara uyulmuyor. Asıl tehlike evlerde. Evlere gelen ziyaretçiler ve eve gelip giden aile üyeleri de evde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalılar. Aile üyeleri arasında birbirlerine virüs taşıma bir şekilde gerçekleşiyor. Biz sağlık görevlileri gücümüzün üzerinde efor ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılmak yok, yorulmak yok ama halkın da duyarlı olduğunu, bu konularda yanımızda olduğunu ve kendilerini de koruduğunu duymak istiyoruz" diye konuştu.
`HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLİR´
Kurallara uyulması gerektiğini belirten Usta, HES uygulaması üzerinden ihbar yapılabildiğine vurgu yaparak, "Her gün bir kişiyi daha farkındalıkla hasta olmadan duyarlı hale dönüştürmemiz gerekiyor. Şu anda sosyal mesafeyi bozacak şekilde olan bütün tesisler kapalı. Sadece yaptırımlar yeterli değil, bir bütün olarak herkesin birbirini uyarıp doğru davranmaya yönlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda bizim HES programımız var. Orada ihbar hattını arayıp şikâyette bulunulabildiği gibi kurallara uymayanların fotoğrafları da çekip yollanabiliyor. Bu şekilde de gerekli merciler harekete geçiyorlar" dedi.
Trabzonlular da kurallara uyduklarını belirtti. Recep Ali Albayrak, "Sokakta nasıl kurallara uyuyorsak evde de aynı şekilde kurallara uyuyoruz. Evde her aile üyesinin bir oturma yeri var. Herkes oralarda oturuyor. Evde herkes birbiri ile mesafeli. Ama evde maske takmıyoruz. Aslında evde de takılması gerekiyor ama insan evde bunalıyor. Biz bizeyiz nasılsa dikkatliyiz diyerek maske kullanmıyoruz" diye konuştu.
`SİRKELİ SU İLE TEMİZLENİYORUM´
Kurallara uymayanları kınayan Nermin Çolak, "Kurallara uyuyoruz. Zaten yaşlıyız. Dışarıda fazla kalmıyoruz. Doktora geldim sıramın gelmesini dışarıda bekliyoruz. Dışarıda hiçbir yere dokunmuyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Şimdi eve gidip üstümü başımı çıkarıp balkonda havalandıracağım. Banyoya girip temizleneceğim. Sirkeli su ile ellerimizi, burnumu temizleyeceğim sonra oturacağım. Evde eşim ve ben varım. Maske evde takmıyoruz" dedi.
`KOMŞULARIM BİRBİRLERİNE GİRİP ÇIKIYORLAR´
Mahbube Aşık, "Evime asla misafir almam. Evime kimse gelmesin diye kızım herkesi tembihledi. Ama bakıyorum komşularım birbirlerine girip çıkıyorlar, beraber oturuyorlar. Ben kesinlikle kimse ile görüşmüyorum. Evde de maske takmıyoruz ama kızım yurt dışında yaşıyor bana geldiği zaman biraz daha fazla dikkat ettiği için evde de maske ile oturuyor" şeklinde konuştu.
`TEBRİK ZİYARETİNE GİDENLER KORONA OLDU'
Çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan İmran Yoldaş ise, "Asla evime kimseyi kabul etmem. Kapıyı çalana da kapıyı açmıyorum. Karşımdaki komşularım sürekli çağırır beni ama onlara da gitmedim. Aslında evde de takılması gerekiyor maske ama kurallara uyan yok. Arkadaşım ev aldı yeni. Sonra birbirlerine tebrik için ziyarete gittiler. Şimdide hepsine virüs bulaştı. Hepsi hastanede yatıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2020-12-09 08:17:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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