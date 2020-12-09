Trabzon'da sabah trafiği çilesi Çömlekçi tünel çıkışında yaşanan kaza nedeniyle tüm şehirde trafik adeta durdu

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Trabzon'da bu sabah saatlerinde trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Çömlekçi tünel çıkışında sabah saat 06.00 sıralarında Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı tır kontrolden çıkarak dorsesi devrilince trafik uzun süre kitlendi.

Tır’ın dorsesi daha sonra uzun süren çalışma sonucu çekici marifeti ile yoldan kaldırılırken meydana gelen kaza yüzünden sabah saatlerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sabah özellikle işlerine gitmek isteyen sürücüler kitlenen trafik yüzünden zor anlar yaşarken, araç trafiği objektiflere böyle yansıdı.

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