Kıyı balıkçılarının av dönüşü ağları temizleme telaşı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karadeniz’de son yıllarda balık avında belirgin bir azalma gözlenirken, bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkileniyor. Geceleyin denize açılarak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte limana dönen balıkçılar ağlarını temizleme telaşına düşüyor.

Bugünlerde avladıkları mezgit, barbun, istavrit gibi balıkları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan balıkçılar, yorucu bir çalışmanın ardından ağlarını balıklardan temizledikten sonra avladıkları balıkları Trabzon Toptancı Hali'nde mezat usulüyle satıyor. Kış mevsiminde geceleyin dondurucu soğuğa rağmen denize açılarak rızıklarını kovalayan balıkçılar, bazen kayıklarının yakıt parasını çıkaramamaktan yakınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.