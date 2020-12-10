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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

İHA

Trabzon’da vinç viyadüğe takıldı: 1 yaralı

Trabzon’da bugün Çömlekçi mahallesinde üzerinde vinç bulunan bir tır viyadüğe takıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Çengel yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı tırın üzerinde bulunan vinç, havalimanı istikametinden şehir merkezi istikametine giderken Çömlekçi mahallesi mevkiinde viyadüğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın kupası ön tarafa doğru düşerken şoför Mahmut Çengel kazada ağır yaralandı. Çengel, ambulansla bölgeden alınarak Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşanan kaza nedeniyle ulaşım havalimanından şehir merkezi istikametine bir süre durdu. Yapılan çalışmaların ardından vinç bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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