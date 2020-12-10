Onlara durmak yok Milli sporcular, antrenörleri ile birlikte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor

Türkiye’nin olimpiyat ve diğer uluslar arası organizasyonlardaki umutları olan sporcular, Korona virüs tedbirlerine titizlikle uygulandığı antrenmanlarda çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı antrenörleri ile birlikte düzenli olarak çalışan Türkiye Olimpiyat Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, pandemi sürecinde kendilerini yarışmalara hazır tutmak için ara vermeden antrenman yapıyor.

Trabzon TOHM’da yüzme, boks, atletizm, tenis, karate, güreş ve curling, Trabzon SEM’de ise judo, boks, atletizm, yüzme, güreş, jimnastik ile spor tırmanışı branşlarında devam eden çalışmalara, aralarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarının da bulunduğu çok sayıda sporcu katılıyor. Bakanlıklar ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldıkları kararların titizlikle uygulandığı antrenmanlara katılan sporcular, kendilerini yarışmalara hazırlıyor.

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