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Trabzonsporlu Afobe: Kayserispor maçı da diğer maçlar da kolay olmayacak

DHA

Trabzonsporlu Afobe: Kayserispor maçı da diğer maçlar da kolay olmayacak


Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un forvet oyuncusu Benik Afobe, ortada oynanan iyi oyun olduğunu belirterek, "Bunun üzerine koymaya çalışıyoruz. Kayserispor maçının da bu ligde diğer maçların da hiçbirinin kolay olacağını düşünmüyoruz. Maçlarda 1-0'dan sonra 2 ve 3 bulup maçın fişini çekmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda, forvet oyuncusu Benik Afobe, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Afobe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"21´inci yüzyılda bu gibi şeylerin hala devam ediyor olması gerçekten çok kötü bir durum. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü yaşanan olayın dördüncü hakemin cahilliği mi, ırkçılığı mı, ya da yanlış anlaşılma mı söz konusu bunu tam olarak bilemiyorum. Ancak futboldaki herkesin buna karşı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Gerçekten benim için de hayal kırıklığı yaratan bir durum oldu. Karşılaşmada tüm futbolcuların ortak verdiği tepkide ben futbolcuların profesyonel olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu gibi ırkçılık ve benzeri durumlarda bu tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Paris Saint -Germain oyuncularının rakipleri Başakşehir ile oynadıkları bu maçta rakip oyuncuların yanında durmaları, onlarla beraber sahadan ayrılmaları, sadece bu maçı kazanma düşüncesiyle hareket etmemelerinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken durum bu. Nahoş yaşanan durumlarda oyuncuların bu tepkiyi vermelerini ve sahadan ayrılmalarını, birlikte hareket etmelerinin, verdikleri mesajın doğru olduğunu düşünüyorum. Hayat futboldan daha önemli. Bu durum sadece futbol için değil hayat için de geçerli. Hayatta yaşanan olaylarda da bu tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum."
"TRABZONSPOR, ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"
Afobe, Türkiye'nin kendisi açısından ilk yurt dışı deneyimi olduğunu kaydederek şöyle devam etti:
"Daha önce hep İngiltere'de oynamıştım. Türkiye liginin insanların bahsettiğinden daha önemli ve övgüyü hak eden bir lig olduğunu düşünüyorum. Gayet zorlayıcı bir lig. Trabzonspor çok büyük takım, bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Şu an adapte sürecini yeni atlatıyoruz. Geçen sene ligi ikinci bitiren takımdan ayrılan, yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla birlikte bu süreci adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Yeni hocamız var. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Hocamızı anlamaya, onla daha iyi anlaşabilmeyi umuyoruz zaman geçtikte. Daha da uyum sağlamaya başladık. Sezona iyi başlamadığımız gerçeği var. Ancak son 3 maçı düşündüğünüzde hocamızın fikir ve çalışmalarıyla birlikte 7 puan aldık. Sadece 1 gol yedik. Hep maçlar 1-0 devam etmeyecek. Sabırla davrandığımız zaman çok daha gol attığımız, çok daha önemli galibiyetler alacağımız maçlar gelecektir."
"KIZIMIN VEFATI İLE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"
Geçen haftalarda kızının vefatının ilk yıl dönümü olduğunu belirten Afobe, bu konuda şunları dedi:
"Benim için ve ailem adına zor dönem olmuştu. Benim beklentim insanların benim için üzülmeleri değil; bunun benim için ne kadar zor süreç olduğunu anlamalarıydı. Kulüpte gerçekten harika insanlar var. Kulüpte herkes arkamda durdu ve destek oldular. Ben de bu desteğe yanıt vermek ve onların bu desteğini boşa çıkarmamak için çalışmalarımı sürdürüyorum."
"BİRİMİZE YENİ ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Geçen sene çok gol atan bir takım olduğunu belirten Afobe, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Ben de şu anda sadece 3 gole katkı sağlayabildim. Daha fazla çalışacağız. Çünkü arkadaşlarımla birlikte bir birimize yeni alışmaya çalışıyoruz. Ben onları, onlar beni tanımaya çalışıyorlar. Belki pozisyon yaratmakta sıkıntı yarattığımız maçlar oldu. Benim bulduğumuz pozisyonları değerlendirmede sıkıntım oldu. Ama sezon sonu geldiğinde, o alışma sürecini tamamladığımızda ve devam ettiğimizde ben çok iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum."
"KİMİN KAÇ GOL ATTIĞINA BAKMADIM"
Kendisini kimseyle karşılaştırmadığını anlatan Afobe, şu ifadeleri kullandı:
"Ben her zaman en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Kendimi bu oyunun öğrencisi olarak görüyorum. Maçlar bittiğinde belki de kendimi en büyük eleştiren benim. Ben eve gittiğimde bütün videoları izliyorum. Arkadaşlarımın, takımın ve neler yapabileceğimizi izliyorum. Bir öğrenci olmaya çalışıyorum. Şu an 27 yaşındayım ama 32 yaşına geldiğimde her gün yeni şeyler öğrenebileceğimin farkındayım. Buna uygun olarak öğrenmeye çalışıyorum. Takımdan sadece Sörloth değil, onunla birlikte 5-6 oyuncu ayrıldı. Taraftarlarımızın geçen seneki gibi bir takımı, daha iyi takım görmek istediklerini biliyoruz. Alışma süreci var. Bu alışma sürecini atlatmaya çalışıyoruz. 3 aylık sürede buradayım. 3 ayda buradaki bütün arkadaşlarımız, hem kendi hem de takım için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok önemli tesis var. Çalışanlar, hocalarımız çok iyi. Takım kadromuz çok iyi. Bunu yapabilmek için her türlü imkanımız var."
"MAÇIN KADERİNİ HAKEMLERE BIRAKMADAN KENDİMİZ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Afobe, hakemler konusunda sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Sorgulanabilecek hakem kararlarını bugüne kadar gördük ben de şahit oldum. Söyleyebileceğim bu konu hakkında tek şey; maçın kaderini hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmaya çalışıyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz."
"KAYSERİSPOR MAÇI DA DİĞER MAÇLAR DA KOLAY OLMAYACAK"
Teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 maçta 7 puan aldıklarını hatırlatan golcü oyuncu, "Oynanan iyi oyun var. Bunun üzerine koymaya çalışıyoruz. Kayserispor maçında da bu ligde diğer maçların da hiçbirinin kolay olacağını düşünmüyoruz. Maçlarda 1-0'dan sonra 2 ve 3 bulup maçın fişini çekmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"BENİ MAYIS AYINDA DEĞERLENDİRİN"
Afobe, ne zaman tam olarak adapte ve hazır hale geleceğine ilişkin bir soru üzerine de, "Ne zaman gerçek, adapte olacak Afobe'yi göreceğinizle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim: Savaşçı ruha sahibim. Savaşçı biriyim. Buraya sadece yeni tecrübe edinmeye, Türkiye'de bulunmaya gelmedim. Buraya geliş amacım elimden gelenin iyisini yaparak burada bana destek olan herkese en iyisini izletmek ve en iyisini yapabilmek. Eleştirmek için en doğru zamanın mayıs ayı olduğunu düşünüyorum. Sezon boyu yaptıklarımın bütün değerlendirilmesinin mayıs ayında lig sonunda değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Lig sonu geldiğinde zaten iyi bir yerde olacağımızı herkes görecektir" yanıtını vererek açıklamalarını tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Benik Afobe'nin açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM
2020-12-10 17:37:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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