Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 12´nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmana sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi olan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Saemedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

IRKÇILIĞA TEPKİ

Bordo-mavili futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemine tepki olarak, İngilizce olarak "No to Racism" (Irkçılığa hayır) yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-10 17:40:23



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