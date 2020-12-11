Trabzonspor´da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 12´nci haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı da kazanarak hem 3 maçlık puan serisini sürdürmek hem de üst sıralara doğru yükselişine devam etmek istiyor.
Süper Lig´de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, 12´nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´a konuk olacak. Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Plaza ile Djaniny sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Nwakaeme´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sadece sağ bekte Serkan Asan´ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Pereira´ya forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: "UğurcanPereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe."
SAKAT: Plaza, DjaninyNwakaeme (Belirsiz)
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-11 10:30:25
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