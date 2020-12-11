Azerbaycan ile kimlikle seyahat dönemi başladı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Bu antlaşmayı çok önemsiyoruz: Bu antlaşmanın ihracata çok önemli etkileri olacağını düşünüyoruz”

Bakü’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında 10 Aralık’ta imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, antlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek iki ülke arasındaki ihracata çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Gürdoğan, Azerbaycan’a pasaportsuz girilebilecek olmanın kendileri için müjdeli bir haber olduğunu ifade ederek antlaşmanın çok önem arz ettiğini kaydetti. Gürdoğan, “Azerbaycan özellikle Karabağ’da yapmış olduğu antlaşmalar ve Karabağ zaferi Türk ve Türk Cumhuriyetleri için büyük önem arz etmektedir. Bize göre Azerbaycan’a kimlik kartıyla girecek olmamızın yanında, bilindiği gibi Gürcistan’a da kimlik kartıyla giriyoruz. Gürcistan’dan Azerbaycan’a kadar olan hata kesintisiz gidebileceğiz. Ancak bunun yanında Nahcivan’da açılacak olan aynı zamanda karayolu bağlantımız Azerbaycan’a direkt sınır olma şansını bu bağlamda da özellikle Türk Cumhuriyetlerine kadar gidebilme imkânını sağlayacak. Bunun ticarete ve ihracata çok önemli etkileri olacağını düşünüyoruz. Özellikle ikide bir ABD, Avrupa Birliği ve Ortadoğu’daki Akdeniz’de yaşadığımız sıkıntılar bize; artık kendi köklerimize ve Türk Cumhuriyetlerine daha çok zaman ayırmamız gerektiğinin altını çizdi. Dolayısıyla bu antlaşmayı çok önemsiyoruz. İki bayrak tek millet hiyerarşi ile çok daha iyi konularda iş birlik antlaşmalarına da yansımasını özellikle Türk müteahhitlerin Karabağ’daki yeniden yapılacak olan şehirlerin yapımında olsun, alt yapısında olsun sanayileşmesinde olsun, Türk kobilerinde oralarda tekrardan onların kalkınmasında tecrübelerimizi paylaşarak oralarda da bir an önce Türk yurdu hale getirilmesinin çok daha önemli olabileceğini ve Türkiye’nin Asya’ya bağının pasaportsuz girilebileceğini müjdesi bizim için çok önem arz etmektedir” diye konuştu.

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