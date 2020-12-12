Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi
HEKİMOĞLU TRABZON: AbdülazizUğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.85 İsmail Haktan), Batuhan
AFJET AFYONSPOR: AnolMahmut, Emre, Seyfettin Anıl, Ferit(Dk.85 Hacı Mustafa), Nazmi(Dk.84 Yusuf Emre), Onur, Savaş(Dk.67 Görkem), Aykut, Okan, Bora(Dk.39 Cihan)
GOLLER: Dk.29 Serkan, Dk.66 Batuhan, Dk.88 Onur, Dk.90+1 Caner (Hekimoğlu Trabzon)Dk.58 Cihan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Onur, Batuhan, Serkan, Burhan (Hekimoğlu Trabzon)Emre (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 15´inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor´u 4-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-12 15:02:04
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