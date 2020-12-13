Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Trabzon´da yerel gazeteler Trabzonspor´un 1 puanla döndüğü Hes Kablo Kayserispor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi.
Süper Lig'in 12´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor´un vasat futbol ortaya koyduğuna değindi.
Karadeniz Gazetesi, "İstifa bir erdemdir, düşün Trabzonspor´un yakasından, böyle futbol, böyle futbolcu olmaz", Günebakış Gazetesi, "Trabzon´un tadı yok; Kayseri deplasmanında kazanıp moral bulmak için sahaya çıkan Trabzonspor, beklentilere karşılık veremedi", Kuzey Ekspres Gazetesi de, "1 puana da şükür; Trabzonspor, Kayseripor karşısında vasat bir futbol sergiledi ama rakibine gol fırsatı tanımadı" başlıklarını kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2020-12-13 17:27:55
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