Trabzon'da örtü yangını

Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Ekipler, ormanlık alana yakın bölgedeki yangına müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde, saat 22:00 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM
2020-12-13 23:19:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.