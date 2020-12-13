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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da örtü yangını (2)

DHA

Trabzon'da örtü yangını (2)


SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgedeki sarp arazide, soğutma çalışmasına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat TRABZON,(DHA)
2020-12-13 23:31:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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