Trabzon'da örtü yangını (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgedeki sarp arazide, soğutma çalışmasına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat TRABZON,(DHA)
2020-12-13 23:31:41
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