Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar Babadan oğula kalan güvercin sevgisi Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu Trabzon’da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu ,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram yem atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar Babadan oğula kalan güvercin sevgisi Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu Trabzon’da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu ,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram yem atıyor

İHA

Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar Babadan oğula kalan güvercin sevgisi Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu Trabzon’da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu ,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram yem atıyor

Trabzon Yenimahalle’de esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu 50 yıldır her gün aralıksız güvercinleri beslediklerini belirterek ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Güvercinleri beslemenin, babadan kalma bir sevgi olduğunu belirten Kalaycıoğlu, güvercinleri aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek her gün 4050 kilogram mısır atıyor.
Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar olduğunu şimdilerde ise bu sayının 2 bini geçtiğini kaydeden Kalaycıoğlu kepenkleri açmaya başladığı andan itibaren güvercinlerin dükkan önünde toplanmaya başladığını söylüyor.
Güvercinlerin zaman zaman dükkân içerisine kadar geldiğini kaydeden Kalaycıoğlu, günlük masrafları 8090 TL’yi bulduğunu ifade ederek bu sevginin farklı bir duygu olduğunu söylüyor.
Güvercinleri evladı gibi gördüğünü kaydeden Kayacıoğlu ölene kadar güvericinleri beslemeye devam edeceğini ifade ederek “Güvercinleri 50 yıldır besliyorum. Güvercinleri beslemek bize babamızdan kaldı, bizde devam ettiriyoruz. 50 yıldır her gün besliyoruz. O dönemler sayıları pek azdı ancak zamanla hemen hemen şehrin her tarafından gelerek sayıları arttı. Aç olduklarını, başımızın üzerine doğru uçuştuklarında anlıyoruz. Daha sonra bizde mısır atıyoruz. Bizden başkaları pek nadir yemek atıyor. Yıllardır hep biz besliyoruz. Sabahları kepenkleri açtığımızda dükkan önünde doluşuyorlar. Her gün 4050 kilogram mısır, buğday veriyoruz. Günlük masrafları 8090 TL. Yaklaşık 2 bin kadar güvercin olduğunu düşünüyoruz. Ölene kadar beslemeye devam edeceğiz" dedi.
"Bizden sonra bu görevi çocuklarımız sürdürecek" diyen Kalaycıoğlu "Ara sıra sayıları az da olsa bazıları para vererek yem atmamızı istiyorlar bizde onların bu isteklerini yerine getiriyoruz. Bazen dükkân içine bile girdikleri oluyor. Dükkân kapalı olduğu zaman bekliyorlar. Cumartesi, Pazar günleri yasak dolayısıyla kapalı oluyoruz. Dükkân önünde toplanıp bizi bekliyorlar. Genelde bu bölgede bulunuyorlar. Sabah saat 7,30’da gelip, saat 16,30 civarlarında gidiyorlar. Biz onlara alıştık artık aileden gibi görüyoruz. Sürekli beslediğimiz için evcil sayılırlar, insanlardan pek kaçmıyorlar. Genelde düşmanları martılar ve atmacalar. Bir nevi burada da koruma altında sayılırlar. Bu sevgi bambaşka bir duygu, aynı evlat gibi. İl dışına çıktığımız zaman aklımız onlarda kalsa da yine de yemsiz bırakmıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da örtü yangını (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını (2)
Trabzon'da örtü yangını
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
Sokağa çıkma yasağında kuşları yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında kuşları yalnız bırakmadılar
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap ...
Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
YEREL HABERLER Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
Prof. Dr. Dinçer: “Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil” Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Aşırı avcılık konusunda bütün suçu balıkçılara atmayalım; Yunuslarda biraz aşırı avcılık yapıyor diye düşünüyorum”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dinçer: “Palamut avının bu yıl erken ...
Sanayiciler Teknokent'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Sanayiciler Teknokent'i ziyaret etti
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 - Afjet Afyonspor: 1
YEREL HABERLER Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 - Afjet ...
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, FETÖ’ye tepki gösterdi: “Allah belalarını versin”
YEREL HABERLER Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, FETÖ’ye tepki ...
Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Trabzon Emniyet Müdürünün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER Trabzon Emniyet Müdürünün 'FETÖ' tepkisi, sosyal ...
Memur olamadı, girişimci oldu
YEREL HABERLER Memur olamadı, girişimci oldu
Köksal Baba’nın hayali gerçek oldu; kırmızı kamyonetine kavuştu Sosyal medyada 7'den 70'e her kesim insanın beğenisini kazanan Köksal Baba’nın hayatı belgesele taşındı Yaklaşık 10 yıl önce 'Bidanem' isimli çay ocağında sosyal medya serüveni başlayan Köksal Baba bugünlerde çok mutlu
YEREL HABERLER Köksal Baba’nın hayali gerçek oldu; kırmızı ...
Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
YEREL HABERLER Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X