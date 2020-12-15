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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor kupada tur hedefliyor

DHA

Trabzonspor kupada tur hedefliyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-
Ziraat Türkiye Kupası´nın son şampiyonu Trabzonspor, yarın 5´inci turda sahasında konuk edeceği Adana Demirspor´u mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası´na 5´inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, yarın kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 18.15´te başlayacak karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´nın yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı´nın Adana Demirspor karşısında kalede ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Abdülkadir Ömür, Diabate, Abdulkadir Parmak ile Bilal´e görev vermesi beklenirken, diğer mevkilerde rotasyona gidebileceği öğrenildi.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: "ErceSerkan, Hosseini, Hüseyin, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa, Bilal, Diabate, Afobe."
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-15 10:16:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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