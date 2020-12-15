Trabzonspor kupada tur hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-
Ziraat Türkiye Kupası´nın son şampiyonu Trabzonspor, yarın 5´inci turda sahasında konuk edeceği Adana Demirspor´u mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası´na 5´inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, yarın kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 18.15´te başlayacak karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´nın yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı´nın Adana Demirspor karşısında kalede ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Abdülkadir Ömür, Diabate, Abdulkadir Parmak ile Bilal´e görev vermesi beklenirken, diğer mevkilerde rotasyona gidebileceği öğrenildi.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: "ErceSerkan, Hosseini, Hüseyin, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa, Bilal, Diabate, Afobe."
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-15 10:16:52
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