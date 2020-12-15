Son şampiyon Trabzonspor'un kupa mesaisi başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son şampiyon Trabzonspor'un kupa mesaisi başlıyor

İHA

Son şampiyon Trabzonspor'un kupa mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. İki takım yine kupada 12 yıl önce karşı karşıya gelmişlerdi.
Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, yarın kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’u konuk edecek. Daha önce 9. kez müzesine getirdiği kupayı 10. kez getirmeyi hedefleyen bordomavililer bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Medical Park Stadyumunda saat 18.15'de başlayacak olan müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay yapacak.

12 yıl aradan sonra
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıllık bir aradan sonra tekrar karşı karşıya geliyorlar. İki takım en son 9 Ocak 2008 tarihinde Adana'da oynanan kupa maçıyla karşı karşıya gelmişlerdi. Karşılaşmayı ev sahibi Adana Demirspor 10 kazanmıştı. Söz konusu maçın ardından iki takım ilk kez yarın Trabzon'da karşı karşıya gelecekler.

Abdullah Avcı, kadroda rotasyon yapacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Adana Demirspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak yoğun fikstürü de göz önünde bulunduran deneyimli teknik adam Süper Lig'de fazla forma şans veremediği oyuncularını bu maçta kullanmayı planlıyor. Kalede, savunmada, orta sahada ve forvet hattında değişiklik yapması beklenen Avcı'nın bazı oyuncularının maç performanslarını yakında görerek notlar alacak.

Muhtemel kadro
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdulkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Afobe şeklinde çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı Kimisi güldü kimisi ise şaşkın bakışlarla izledi Trabzon’un en işlek sokağında 'Kaz’ görüntüsü şaşırttı
YEREL HABERLER Sokakta görenler dönüp bir daha baktı Kimisi güldü ...
Kumsalıyla tanınan plaja yapılmak istenen proje çevre sakinlerini harekete geçirdi Projenin yeniden gözden geçirilmesini isteyen site sakinleri duruma tepkili
YEREL HABERLER Kumsalıyla tanınan plaja yapılmak istenen proje çevre ...
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
YEREL HABERLER Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Trabzonspor kupada tur hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor kupada tur hedefliyor
'Salgın var ölebilirim' diyerek ölmeden mezarını kazdı
YEREL HABERLER 'Salgın var ölebilirim' diyerek ölmeden mezarını ...
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 1 ölü, 1 ...
Direksiyon başında fenalaşan sürücü yayaya çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon başında fenalaşan sürücü yayaya çarptı
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı ...
Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsü fenalaşan minibüs, kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geçen yılı mumla arıyor
Trabzon Üniversitesi'nde Webinar buluşmaları
YEREL HABERLER Trabzon Üniversitesi'nde Webinar buluşmaları
Trabzonspor geçen sezonu arıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geçen sezonu arıyor
Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar Babadan oğula kalan güvercin sevgisi Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısı üç beşi geçmezken şimdilerde sayıları 2 binleri buldu Trabzon’da esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu ,güvercinlere her gün yaklaşık 50 kilogram yem atıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi ...
Trabzon'da örtü yangını (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını (2)
Trabzon'da örtü yangını
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri
Sokağa çıkma yasağında kuşları yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında kuşları yalnız bırakmadılar
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap ...
Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
YEREL HABERLER Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
Prof. Dr. Dinçer: “Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil” Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Aşırı avcılık konusunda bütün suçu balıkçılara atmayalım; Yunuslarda biraz aşırı avcılık yapıyor diye düşünüyorum”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dinçer: “Palamut avının bu yıl erken ...
Sanayiciler Teknokent'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Sanayiciler Teknokent'i ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X