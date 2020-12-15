Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Belçika'ya

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) KARADENİZ'de avlanan 406 ton hamsi 9 ülkeye ihraç edilerek, 1 milyon 997 bin 427 dolarlık gelir elde edildi. Hamsiyi en çok tercih eden ülke ise 135 tonla Belçika oldu.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Karadeniz'den eylülkasım ayları döneminde 9 ülkeye 406 ton hamsi satıldı. 1 milyon 997 bin 427 dolarlık gelirin elde edildiği hamsi, en çok Belçika'ya ihraç edildi. Bu ülkeye 135 ton hamsi gönderildi. Hamsi ayrıca Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Ukrayna, İsrail ve Bulgaristan'a da ihraç edildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN
2020-12-15 13:05:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.