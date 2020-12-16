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TOKİ Başkanı Bulut Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerinde yapımı süren Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi TOKİ Başkanı Ömer Bulut: “Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 Millet Bahçesi talimatından yola çıkarak bütün stadyumları Millet Bahçesi'ne çevirdik”

İHA

TOKİ Başkanı Bulut Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerinde yapımı süren Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi TOKİ Başkanı Ömer Bulut: “Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 Millet Bahçesi talimatından yola çıkarak bütün stadyumları Millet Bahçesi'ne çevirdik”

Toplu Konut İdaresi (KOKİ) Başkanı Ömer Bulut, memleketi Trabzon’a gelerek bir dizi incelemelerde bulundu.
Başkan Bulut ilk olarak Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Alanında, ardından da yıkılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte her iki alanı inceledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Bulut, Türkiye’de 19 adet stat yaptıklarını hatırlatarak Cumhurbaşkanının 81 ile 81 Millet Bahçesi talimatıyla merkezdeki bütün stadyumları Millet Bahçesi'ne çevirdiklerini söyledi.
Bulut, “Akyazı’da son derece modern bir stadımız var. Türkiye’de 19 tane stadyum yaptık. Bu 19 stadyumların eski yerlerinin finansmanını sağlamak maksadıyla bize devredilmişti. Nihayetinde sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 Millet Bahçesi talimatından yola çıkarak, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla merkezdeki bütün stadyumları Millet Bahçesine çevirdik. Avni Aker Stadı da nasıl olsun diye tartıştığımız yerlerdi. 31 Mart itibariyle sayın başkanımızın aday olduğu dönemde yaptığımız toplantıda da Vakfıkebir ve Akçaabat Millet Bahçesiyle birlikte toplam 113 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi. Burası 54 bin metrekarelik ilk etaptaki bir Millet Bahçesi. Burayı canlı tutacak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak Millet Bahçesinin olmazsa olmazı olan kütüphanesi, kafeteryası, yürüyüş yolları, göletler kısacası Millet Bahçesinde olması gereken bütün üniteler yer alıyor. Tabi ki buranın bir farklılığı var. Trabzonspor’u var. Ona farklılığı oluşturacak o şampiyonluk coşkularının yaşandığı tribünleri anıt tribün olarak tutarak Trabzonspor’un mazisini de yansıtacak zaman tüneliyle birleştirerek bir proje ortaya koyduk. 54 bin metrekarelik projeyi birinci etap olarak değerlendiriyoruz. Sağ tarafında eski Orman Genel Müdürlüğümüzün lojmanları vardı. Onların gösterdiği yerde lojman sayısı kadar lojman yaparak o alanı Millet Bahçesine dahil ettik. Yine bakanımızla bir önceki ziyarette denizle bu parkı nasıl buluştururuz noktasından hareketle bağımsız bölüm sayısı olarak 72 bulan alanı kamulaştırırsak gözümüz denize, sırtımızı dağa vermiş oluruz ki; kendimizi daha güvende ve keyifli hissederiz diye oradaki çalışmalara da başladık. İnşallah birinci etap bittikten sonra, şuanda proje çalışması devam ediyor onunla birlikte ikinci etabı da yaparak hem lojmanların bulunduğu alanını parka dahil edeceğiz. Hem de denize açılan tarafı da kamulaştırdığımız zaman parkımızı denizle buluşturacağız. Başkanımız da bu projeyi sahipleniyor, sürekli yanında takip ediyor. Kendileri de alanın içerisine yaklaşık 400 metrekarelik buz pateni pisti alanı yapıyor. İnşallah tüm bunlarla birlikte burası tamamlandığı zaman bütün vatandaşlarımız gelip burayı kullanacaklar” dedi.
Başkan Bulut, projenin 1 etabının 12 ay içinde kullanıma açılacağını, 2. etabının ise 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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