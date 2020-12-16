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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç: “TOKİ’nin Trabzon’a çok ciddi katkıları oldu”

İHA

Genç: “TOKİ’nin Trabzon’a çok ciddi katkıları oldu”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TOKİ tarafından yürütülen projeleri incelemek için Trabzon’a gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a yapılan projelerden dolayı teşekkür etti. TOKİ’nin yürüttüğü Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’yle Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerine yapılan Millet Bahçesi projesini Ömer Bulut ile birlikte inceleyen Başkan Genç, TOKİ’nin Trabzon’da konut üretimi ve kentsel dönüşüm projelerinde çok büyük katkılarının olduğunu söyledi.
TOKİ’nin konut yapımı ve kentsel dönüşüm projeleriyle Trabzon’da sağlıklı ve modern kentleşmenin temellerini attığını kaydeden Başkan Genç, “Ülkemizde konut üretiminde ve planlı kentleşmede rüştünü ispatlamış olan TOKİ ile işbirliği yaparak birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. TOKİ’nin yükümlülüğünü belediyemize devrettiği kentsel dönüşüm projeleri var. Yerel mimariyle bezenmiş kaliteli ve ucuz konutlar üreten TOKİ’nin planlı ve sağlıklı şehirleşme adına şehrimize çok ciddi katkıları olduğunu belirtmek isterim. Bütün ilçelerimizde TOKİ tarafından yapılan konutlar, halkımızın ev ihtiyacını karşıladığı projelerin başında geliyor. TOKİ, tabiri caizse son 15 yılda; konut, eğitim ve kentsel dönüşüm projeleriyle Trabzon’u şantiyeye çevirdi. TOKİ yurt sathında yürüttüğü projeler ile de bir marka oldu. Kurumsallığı ve tecrübesiyle halkımızın nezdinde kaliteli ve ucuz konutun tek adresi haline geldi.” dedi.
TOKİ ile Ortahisar Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerine değinen Başkan Genç, “TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi’yle Trabzon Havalimanı çevresini çarpık yapılaşmadan kurtararak çok modern ve estetik bir görünüme kavuşturduk. TOKİ’nin belediyemize devrettiği Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tamamlayarak ilçemize yeni bir cazibe merkezi kazandırdık. Yine, TOKİ’nin bize devrettiği Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni de en kısa zamanda tamamlayarak ilçemizi çarpık şehirleşmeden kurtaracağız. Bu anlamda şehrimizin kalkınmasında ciddi katkıları olan şimdiki TOKİ başkanımız Ömer Bulut ile daha önceki başkanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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