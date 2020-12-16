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TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz

DHA

TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-TRABZON´da yapımı süren kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri proje çalışmalarını inceleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Trabzon'un genelinde 4 milyara liraya yakın yatırım yaptık. Duracak mıyız? Durmayacağız. Bu hizmetler ya tamamlandı ya da şu anda devam ediyor.  Doğusundan batısına, yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz" dedi.Kente gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyetle, Trabzon´da yapımı süren Çömlekçi Mahallesi Kentsel dönüşüm projesi ve yıkılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu alanına inşa edilecek Millet Bahçesi şantiyelerinde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.`DURMAYACAĞIZ´TOKİ tarafından, Çömlekçi Mahallesi´nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren TOKİ Başkanı Bulut, projenin şehrin kentsel ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. Bulut, "Yaptığımız revizyonlarla beraber 132 konut inşaatı, 20 dükkân ve 1 tane de otel inşa ediyoruz. Ama sıradan değil marka bir oteli buraya yapıyoruz. İhtiyaç olan otopark alanını da ilave edip 500 gün gibi bir sürede bu projeyi tamamlamak istiyoruz. Duracak mıyız? Durmayacağız. Burası 3 hektarlık bir alan. İkinci etap var. İkinci etap daha çok tescilli yapıların bulunduğu, bu kadar yapılaşmanın olmayacağı ama ortaya güzelliklerin çıkacağı bir proje olacak. Bunun da çalışmalarına başladık. `Türkiye´nin en iyi mimarları ile bu projeyi şekillendirelim´ dedik. Bu manada da projemiz taslak hale geldi. Önümüzdeki süreçte hem kamulaştırma hem de belediyemizin yıkım çalışmalarının devam etmesiyle ve tamamlanmasıyla beraber de ikinci etaba geçeceğiz" dedi. `2 AY İÇERİSİNDE BİTİRİR VE HİZMETE AÇARIZ´ Hüseyin Avni Aker eski stadının olduğu bölgede yapımı süren Trabzon Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bulut, projenin 1´inci etabının 2 ay içerisinde hizmete açılacağını duyurdu. Bulut, "Hastanesinden stadyumuna sosyal konutundan millet bahçelerine kadar Trabzon´a yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye´deki 19 stadyum finansmanı sağlamak için bize devredilmişti. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 millet bahçesi talimatından yola çıkarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katkılarıyla merkezdeki bütün stadyumları millet bahçelerine çevirdik. Avni Aker´de nasıl olsun diye tartıştığımız alanlardan biriydi. Sayın Zorluoğlu´nun aday olduğu dönemde yaptığımız toplantıda buranın millet bahçesi olmasına karar verdik. Burası 54 bin metrekarelik ilk etaptaki bir millet bahçesi. Süratle burada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak, millet bahçesinin olmazsa olmazı kütüphanesi, kafeteryası, yürüyüş yolları, göletleri gibi bütün üniteler yer aldı. Millet bahçesinin birinci etabını 2 ay içerisinde bitirip, hizmete açarız" diye konuştu.`MİLLET BAHÇESİNDE TRABZONSPOR FARKI´Trabzon´daki Millet Bahçesi´nin farkı olduğunu da kaydeden Bulut "Tabi ki buranın bir farklılığı var. Trabzonspor´u var. O farkındalığı yaşatacak, o şampiyonluk coşkularının yaşandığı tribünü anıt tribün olarak inşa ettik. Trabzonspor´un mazisini de zaman tüneli ile birleştirerek bir proje ortaya koyduk. Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu da bu alan içerisine bir buz pisti, yaklaşık 400 metrekarelik bir alan yapıyorlar. Burası tamamlandığı zaman bütün vatandaşlarımız gelip burayı kullanacaklar. Bizim istediğimiz bir şey var, o da bu tribünlerin bir gün hakkını vermek ve inşallah şampiyonlukları görmek" ifadelerini kullandı.`TRABZON´A 4 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK´TOKİ Başkanı Bulut, kente 4 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını da söyleyerek, "Trabzon peyniri ile lahanası, fındığı, çayının demiyle çok çok farklı bir şehir. Trabzon kupalarıyla, kupasız şampiyonluklarıyla, bordosu mavisi ile bambaşka bir şehir. Kısaca çok sevdiğimiz bir şehir Trabzon. Trabzon'da biz okulda okurken Trabzon'un ilçelerini sormayan coğrafya öğretmenini öğretmen olarak görmezdik. Bilmiyor derdik herhalde Trabzon'un kazalarını. Trabzon'un ilçeleri 18'e çıktı. Tüm ilçelerde izlerimiz var TOKİ olarak. Trabzon'un tüm genelinde 4 milyar liraya yakın yatırım yaptık.  Bu hizmetler ya tamamlandı ya da şu anda devam ediyor.  Bütün doğusundan batısına, yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2020-12-16 13:51:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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