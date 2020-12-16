Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Adana Demirspor karşısında önemli rotasyon yaparak ilk 11´de 5 değişikliğe gitti. Avcı, Uğurcan, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban´ın yerine ilk 11´de Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio ve Plaza´ya görev verdi. Bordo-mavililerde Uğurcan, Afobe, Djaniny, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 isim kadroda yer almadı.

PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZ

Trabzonspor´da sezon başında takıma katılan ve şuana kadar sadece iki maçta toplamda 6 dakika süre alan Plaza Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili forma ile 11´de sahaya çıktı. Ayrıca altyapıdan yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maça çıktı ve Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11´de başladı.

KULÜBEDE FORVETLER YER ALMADI

Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasında forvet mevkiinde Plaza´ya görev verirken, bordo-mavililerin yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı. Avcı, bu maçta takımın forvet oyuncularından Ekuban, Afobe ve Djaniny´den herhangi birini kadroya dahil etmedi.

STOPERDE YİNE HUGO VE EDGAR İKİLİSİ

Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı Adana Demirspor karşılaşmasında önemli değişiklikler yaparken savunmada fazla değişikliğe gitmedi. Özellikle de Avcı´nın göreve gelmesiyle birlikte savunmada sergiledikleri performans ile beğeni toplayan Edgar Ie ile Vitor Hugo bu maçta da 11´de şans buldu. Avcı beklenenin aksine Hüseyin ile Hosseini´yi kulübede oturturken, Campi de kadroya dahil edilmedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-16 18:15:52



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