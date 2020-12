Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0- Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Kosecki'nin vuruşunda kaleci Erce, meşin yuvarlağa müdahale etti. Boşta kalan topu Faruk Can kornere gönderdi.

41. dakikada Traore'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cem Özbay xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Pereira x, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Faruk Can Genç x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Lewis Baker x,Flavio x, Bilal Başacıkoğlu x, Diabete x, Plaza x

Yedekler: Arda Akbulut, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Parmak, Kerem Baykuş, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Vedat x, Tayyip Sanuç x, Chedjou x, Semih Güler x, Rassoul x, Hamidou Traore x, Gökhan İnler x, Kosecki x, Sedat Şahintürk x, Alaaddin Hamza Ok x, Davide Lanzafame x

Yedekler: Emre, Mehmet Uslu, SİNAN kURT, Pa Amat Dibba, İzzet Çelik, Mehmet Akyüz, Yunus Akgün, Mehmet Berkant Yaylan, Hasan Kılıç

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.