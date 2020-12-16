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Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-6

DHA

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-6


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -STAT: Medical Park
HAKEMLER: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
TRABZONSPOR: ErcePereira(Dk.60 Serkan), Edgar Ie, Hugo, Faruk Can(Dk.96 Marlon)Flavio, Kamil Ahmet(Dk.80 AbdulkadirDiabate(Dk.72 Yusuf), Baker, Bilal(Dk.46 Safa)Plaza(Dk.46 Kerem)
ADANA DEMİRSPOR: VedatSemih, Tayyip, Chedjou, RassoulGökhan, Alaattin Hamza(Dk.46 Hasan), Hamidou(Dk.62 İzzet)(Dk.91 Mehmet Uslu)Kosecki(Dk.59 Dibba), Sedat(Dk.46 Yunus)Lanzafame(Dk.59 Mehmet Akyüz)
GOLLER: Dk.47 Yunus, Dk.79 Mehmet (Adana Demirspor)Dk.55-90+3 Hugo (Trabzonspor)
PENALTI ATIŞLARI: Marlon, Flavio, Baker (Trabzonspor)Hasan, Mehmet Akyüz, Gökhan, Tayyip Talha (Adana Demirspor)
PENALTI KAÇIRANLAR: Abdulkadir, Hugo (Trabzonspor)Dibba (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Pereira (Trabzonspor)İzzet, Semih, Tayyip Talha (Adana Demirspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışlarında mağlup olurken kupaya veda etti. Adana Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmazken, penaltı atışlarında Trabzonspor´a 4-3 üstünlük kurarak turu atlayan taraf konuk ekip oldu.
22´nci dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden Kosecki´nin kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzanarak kornere çeldi.
47´nci dakikada Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki topu içeriye çıkardı. Altıpas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
55´inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´ın altıpasın gerisine ortasında topa iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
61´inci dakikada Flavio´nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.
79´uncu dakikada Semih´in ceza sahası son çizgisinden geriye çıkardığı pasta Mehmet Akyüz´ün altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
86´ncı dakikada Safa´nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Vedat kurtardı.
90+3´üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Baker´ın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
90+7´nci dakikada Yusuf ceza sahası sağ çaprazında Chedjou´nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.
90+8´inci dakikada Rassoul ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
90+9´uncu dakikada penaltı atışını kullanan Baker´in vuruşunda kaleci Vedat direk dibinden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi.
99´uncu dakikada Yusuf´un ceza sahası yayının üzerinden sert şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı kontrol etti.
108´inci dakikada Mehmet Akyüz´ün ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.
113´üncü dakikada Abdulkadir´in ceza sahası yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma da uzatmalar 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor´a 6-5 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-16 21:18:13

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