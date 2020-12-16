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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 22 biterken, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu Trabzonspor'u 43 mağlup eden Adana Demirspor tur atlayan taraf oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Semih Gürler'in sağ kanattan ortasına Kosecki istediği gibi vuramayınca kale sahası önünde Yusuf Akgün, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01
55. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında kale sahasına yakın yerden Vİtor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ın sağından filelere gitti. 11
68. dakikada Pa Amat Dibba sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise kaleci Erce'den dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
79. dakikada Trabzonspor kale sahasında oluşan karambolde Semih Gürler'in pasında toplu buluşan Mehmet Akyüz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12
90+3. dakikada Lewis Baker'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, topu iyi takip eden Vitor Hugo kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 22
90+5. dakikada Rassoul'un ceza sahası içinde Yusuf Sarı'yı düşürmesi sonucu hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi. Lewis Baker'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Vedat kurtardı.
90+6 dakikada Lewis Baker'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ta kaldı.
120. dakikada Yunus Akgün'ün pasında kaleci ile karşı karşıya Mehmet Akyüz'ün vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Çetin xxx, Mehmet Ali Akkor xxx, Cem Özbay xxx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira x (Serkan Asan dk.60 x), Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Faruk Can Genç xx (Marlon dk. 95 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Abdulkadir Parmak dk. 80 ?), Lewis Baker x,Flavio x, Bilal Başacıkoğlu x (Sefa Kınalı dk. 46 x), Diabete x (Yusuf Sarı dk. 72 x), Plaza x (Kerem Baykuş dk. 46 x)
Yedekler: Arda Akbulut, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ahmet Canbaz
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Adana Demirspor: Vedat xx, Tayyip Sanuç xx, Chedjou xx, Semih Güler xx, Rassoul x, Hamidou Traore x (İzzet Çelik dk.72 x), Gökhan İnler x, Kosecki x (Pa Amat Dibba dk. 59 x), Sedat Şahintürk x (Yunus Akgün dk. 46 x), Alaaddin Hamza Ok x (Hasan Kılıç dk. 46 x), Davide Lanzafame x (Mehmet Akyüz dk. 59 x)
Yedekler: Emre, Mehmet Uslu, Sinan Kurt ,Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Yunus Akgün (dk. 47), Mehmet Akyüz (dk. 79) (Adana Demirspor), Vitor Hugo (dk. 55 ve 90+3) (Trabzonspor)
Penaltılar
Atanlar: Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor), Marlon, Flavio, Lewis Baker (Trabzonspor)
Kaçıranlar: Abdulkadir Parmak , Vitor Hugo (Trabzonspor), Pa Amat Dibba (Adana Demirspor)
Kırmızı Kart: Rossoul (90+5) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Pereira (Trabzonspor), İzzet Çelik, Semih Güler, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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