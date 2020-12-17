Trabzonspor'da yönetime tepki

Ağaoğlu´na, ´başarısız olursam istifa ederim´ sözleri hatırlatıldıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası´na da ilk maçta veda eden Trabzonspor´da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu´nun daha önce yaptığı bir açıklamada `başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam´ sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Trabzonspor´da ligdeki kötü gidişat Ziraat Türkiye Kupası´nda da devam etti. Süper Lig´de geride kalan 12 haftada yalnızca 3 galibiyeti bulunan ve 14 puanla 14´üncü sırada yer alan bordo-mavililer, geçen sezon şampiyon tamamladığı Ziraat Türkiye Kupası´nda da kötü gidişatını sürdürdü ve ilk maçta TFF 1´inci Lig ekibi Adana Demirspor´a elenerek kupaya veda etti. 10 kişi kalan rakibine elenen bordo-mavililerde yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi.
AĞAOĞLU´NA, ´BAŞARISIZ OLURSAM İSTİFA EDERİM´ SÖZLERİ HATIRLATILDI
Ligde alınan başarısız sonuçların ardından kupaya da bu sezon erken veda eden Trabzonspor´da taraftarlar, sosyal medyada Ahmet Ağaoğlu´nun daha önce yaptığı bir açıklamada, `başarısız olursam istifa ederim´ sözlerini hatırlatıp, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.
YEREL GAZETELERDEN `ACI VEDA´ VE `VAKİT TAMAM´ YORUMU
Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci eleme turunda TFF 1´inci Lig ekibi Adana Demirspor´a elenen Trabzonspor için `Acı veda´ yorumunda bulunurken, başkan Ahmet Ağaoğlu için ise, `Vakit tamam´ ifadelerine yer verdi.
Sonnokta gazetesi, "Vakit tamam, haydi başkan", "Ligde yokuz, kupada yokuz. Daha neyi bekliyoruz?", Taka gazetesi, "Forvetsiz Fırtına´dan kupaya acı veda!", "Son şampiyon, Avcı´nın büyük risk aldığı 5´inci tur maçında Adana Demirspor´a penaltı atışları sonrası elendi", Karadeniz gazetesi, "Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı", "Karşılaşmaya `son şampiyon´ apoleti ile çıkan Trabzonspor, TFF 1´inci Lig ekibi Adana Demirspor´a normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elendi ve kupa macerasını bitirdi", Günebakış gazetesi, "Ağaoğlu´nun takımı elendi", "Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun 15 milyon Euro harcayarak yaptığı ve övündüğü takım 10 kişilik Adana Demirspor´u yenemeyerek kupaya veda etti", Kuzey Ekspres gazetesi, "Utanç gecesi", "Trabzonspor, geçen yıl şampiyon olduğu kupadan bu yıl erken elendi" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-17 10:20:29
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