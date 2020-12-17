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Hamsi fiyatıyla şaşırtmaya devam ediyor Çoğu tekne fırtına nedeniyle denize açılamayınca başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldi Dün kilosu 15 TL’ye kadar satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı 25 TL’yi gördü

İHA

Hamsi fiyatıyla şaşırtmaya devam ediyor Çoğu tekne fırtına nedeniyle denize açılamayınca başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldi Dün kilosu 15 TL’ye kadar satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı 25 TL’yi gördü

Karadeniz’de dün akşam çoğu tekne fırtına nedeniyle denize açılamayınca başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin de fiyatının yükselmesine neden oldu. Trabzon Toptancı Haline bugün itibariyle önceki günlere oranla az balık gelince balık fiyatları tezgahlara yüksek yansıdı.
Hamsi ve diğer balık çeşitlerinin fiyatları bugün itibariyle sezonun hemen hemen en yüksek fiyatını görürken, dün 1510 TL’ye satılan hamsinin kilosu bugün 25 TL’yi gördü. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin fiyatları yüksek olduğu gözlenirken balıkçı esnafları da fiyatların yüksek oluşundan yakındı.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, bugün itibariyle sezonun hemen hemen en yüksek fiyatından balık sattıklarını belirterek “Dün akşam fırtınadan dolayı tekneler açılamadığı için balık az geldi. Hamsi bugün çok pahalı, kilosu 25 TL. Dün 1520 TL arasında idi. Bu sezonun hemen hemen en yüksek fiyatı diyebiliriz. İri mezgitin kilosu 6070 TL, Sarıkanat 55 TL, barbun 50 TL, Çupra 45 TL, Dolayısıyla sezonun en yüksek fiyatını yaşıyoruz diyebiliriz. Hamsi sezonunun bitmesine ne az bir zaman kaldı. Bu sezon beklediğimiz verimi alamadık diyebiliriz. Bu sene balık pek fazla bol değildi” dedi.
Balıkçı esnaflarından Sami Mandıralı da ”Hamsinin kilosunu 25 TL’ye satıyoruz. Dün 20 TL’ye sattık. Hamsi artık kaybolmaya başlıyor. Yüksek olmasının nedeni teknelerin fırtına nedeniyle denize açılamaması. Dolayısıyla fazla avlanma olmayınca fiyatlar da yükseliyor“ diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, hamsinin artık azalmaya başladığını ifade ederek, “Hamsi artık azalıyor. Bu sene pek iri hamsi olmadı. Az miktarda geldiğinden fiyatı da otomatik olarak yükseliyor. Bol olduğu zamanda fiyatı düşüyor. Ucuz olsaydı bizde daha fazla alacaktık ancak; pahalı olduğu için ancak iki kasa alabildik. Kilosunu 25 TL’den satıyoruz. Bugün hava muhalefetinden dolayı tekneler denize açılamadığından diğer balık çeşitleri de az geldi. Dolayısıyla onlarında fiyatları yükselmiş durumda. Hamsi kilosu 25 TL, Sargan 50 TL, Kaya levreği kilosu 60 TL, Somon 3540 TL arasında, Levrek 6065 TL, Çupra 4050 TL arası” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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