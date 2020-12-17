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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e ve ara transfere çevrildi

İHA

Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e ve ara transfere çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında çıktığı ilk maçta büyük bir hüsran yaşarken, tüm planlarını Süper Lig'e ve ara transfer dönemi için yapmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Kademe maçında evinde 'Son Şampiyon' unvanıyla Adana Demirspor karşısına çıkan Trabzonspor büyük bir hüsran yaşadı. Sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile rakibinin karşısına çıkan bordomavililer normal süresi 22 biten maçta penaltılar sonucu rakibine 65 mağlup olarak kupaya erken veda etti.

Artık tek hedef Süper Lig
Bu sezon Avrupa Kupaları'na katılamayan , Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Trabzonspor için artık tek hedef Süper Lig kaldı. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde ivme yakalayan bordomavililer kupaya erken veda etmenin şokunu yaşarken, Süper Lig'de 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da evinde karşılaşacağı komşusu Çaykur Rizespor karşısında moral arayacak.

Trabzonspor'da gözler ara transfere çevrildi
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan , Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Trabzonspor'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Adana Demirspor maçı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 'Kadro kalitesi' üzerinde durmasıyla birlikte bordomavililer devre arası transfer döneminde büyük bir değişime gideceğinin sinyallerini verdi.

Denge oyuncusu
Geçtiğimiz günlerde Futbol İzleme Komitesi ile bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, komitenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İzlenen oyuncularla birlikte kendi listesinde bulunan oyuncuları transfer komitesiyle değerlendiren tecrübeli teknik adam özellikle merkez orta saha üzerinde duruyor. Bu bölgeye kaliteli bir oyuncu transferi arayışında olan Avcı, büyük bir sıkıntının yaşandığı bölgede savunma ile hücum hattında dengeyi sağlamayı hedefliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bazı bölgeler içinde taliplerini iletse de, bordomavili kulübün elindeki yabancı oyuncu sayısının yanı sıra ekonomik olarak da bazı koşullarını oluşması gerekiyor.

Trabzonspor yönetimini zorlu bir süreç bekliyor
Karadeniz ekibinde son yaşanan gelişmeler yönetimin aleyhine işliyor. Süper Lig'de istenilen yerde olunmaması, yaşanan teknik adam değişiklikleri, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda edilmesiyle birlikte mevcut kadroda yer alan oyuncularında istenilen performansı ortaya koyamaması, yönetimi eleştirilerin odağına taşıdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu sıkıntılı süreci atlatma adına ara transfer dönemine kadar olan süreyi en az hasarla atlatmayı planlıyor.

Menajerlerin ilgi odağı oldu
Trabzonspor'un sezon başında yapılan kadro planlaması sonrası alınan saha sonuçlarıyla beraber oyun kalitesinin istenilen seviyelere ulaşamaması üzerine oyuncu arayışı içinde olduğu bilenen Trabzonspor ile bir çok oyuncunun ismi gündeme gelmeye başladı. Menajerler tarafından bordomavili kulübe bir çok oyuncu teklif edildiği belirtiliyor.

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