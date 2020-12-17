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Türkiye'de 2.'si Trabzon'da yapılıyor Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi Ankara'nın ardından Türkiye'de sadece Trabzon'da olacak

İHA

Türkiye'de 2.'si Trabzon'da yapılıyor Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi Ankara'nın ardından Türkiye'de sadece Trabzon'da olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye’de 2’ncisini Trabzon’da hayata geçirecekleri Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Başkan Zorloğlu’na ziyareti sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile ilgili daire başkanları eşlik etti.
Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi’nin inşa çalışmaları ile yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, “Trabzon bir spor şehri. Gerek bireysel gerek takım sporları halinde çok büyük başarılarımız var spor alanında. Ve hükümetlerimizin son 1520 yıl içerisinde Trabzon’a kazandırdığı hakikaten çok büyük spor tesislerimiz var. Ancak biz bugün burada Trabzon’a yeni bir spor tesisini kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye’de sadece Ankara’da bulunan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi’nin ikincisini şimdi Trabzon’da inşa ediyoruz. Merkezimiz ciddi anlamda çok önemli bir amaca hizmet edecek. Mesela Trabzonspor bir futbolcu transfer ettiğinde önce sağlık kontrolünden geçiriliyor ya işte burası tüm sporcuların sağlık kontrolünden geçirildiği merkez olacak” dedi.
Merkezde sadece sağlık kontrolü yapılmayacağını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Daha çok küçük yaşlardan itibaren sporcuların ve sporcu adaylarının performanslarını ölçmek suretiyle, zaman içerisinde hangi alanlara yönelmeleri gerektiğinin analizlerinin yapılacağı ve hangi spor dallarında başarılı olabileceklerinin ortaya koyulacağı çok önemli bir merkez olacak. Sadece Ankara’da vardı, şimdi inşallah 7 ay sonra tamamlandığında Türkiye’de 2’ncisi Trabzon’da olacak. Sadece Trabzon’daki sporcuların değil, Samsun’dan Trabzon’a ve Artvin’e kadar, hatta sınırlarımız ötesine geçerek Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Dünyasının sporcularının performanslarını da merkezimizde ölçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Çalışmaların istenildiği şekilde devam ettiğini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Merkezimizi çok özel ve çok hassas aletlerle donatacağız. Bu çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Trabzon’daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve yine Trabzon Üniversitemiz ile birlikte bir protokol dâhilinde iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ben bu çok önemli merkez için öncelikle Sayın Gençlik Spor Bakanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve Trabzon Üniversitesi Rektörümüze yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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