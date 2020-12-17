Trabzon´da sahte içki operasyonu

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'Sizce kim bu bebek?'

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da polisin bir eve yaptığı baskında 3,5 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakfıkebir ilçesinde ikametinde sahte alkol imal ettiği istihbaratı üzerine şüpheli A.Z.´yi takibe aldı. Takibin ardından ekiplerce A.Z.'nin evine baskın düzenledi. Operasyonda, 3,5 litre sahte viski, 5'er litrelik bidonlarda sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Z., sorgusu için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2020-12-17 13:23:01



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