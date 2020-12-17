30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.E.C., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.C.´nin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından şüphelinin bulunduğu eve baskın yapan ekipler, 2 ayrı suçtan aranan E.E.C'yi kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu sosyal meda hesabından `saklandığı yerde kıskıvrak´ notuyla paylaştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2020-12-17 15:23:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.