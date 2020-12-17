30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.E.C., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.C.´nin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından şüphelinin bulunduğu eve baskın yapan ekipler, 2 ayrı suçtan aranan E.E.C'yi kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu sosyal meda hesabından `saklandığı yerde kıskıvrak´ notuyla paylaştı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2020-12-17 15:23:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.