Trabzonspor 3 oyuncu takımdan ayrı çalışacak

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.