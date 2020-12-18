Trabzonspor çıkış arıyor



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Ziraat Türkiye Kupası´na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor´u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig´in 13´üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek olan Trabzonspor´da gözler lige çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası´na ilk maçında veda eden ve ligde de bekleneni veremeyen bordo mavililer, Çaykur Rizespor´u mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor´da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Diabate, Plaza ve Bilal de alınan kararla kadro dışı bırakıldı. Kupada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada ideal 11´ine göre 5 değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı´nın Çaykur Rizespor karşısında ideal kadroya dönüş yapması, buna ek olarak sakatlıktan dönen Nwakaeme, Djaniny ve kupa mücadelesinde performansı beğenilen Yusuf´a da bu maçta forma vermesi bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 39´UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39´uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo mavililerin 25, konuk ekibin ise 5 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor bu maçlarda 81 gol kaydederken, kalesinde 31 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonAbdulkadir Parmak, BakerYusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür Salih Karvazlı (Hasta)

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-18 10:00:09



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