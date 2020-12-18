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Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler Trabzon'da özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı

İHA

Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler Trabzon'da özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oyun salonuna dönüştürülen özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesinde bulunan Trabzon Üniversitesi Kampüsü'nün yakınındaki bir öğrenci yurdunun pandemi sürecinde kapalı olması gerekirken çok sayıda kişinin girip çıktığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında öğrenci yurdundaki yatakhanelerin oyun salonuna çevrilerek masa ve sandalye konulduğu gözlendi. Öğrenci yurduna kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişiye ise 166 bin 950 TL para cezası verilirken, bir ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek de ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri "Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım" diyerek pandemi kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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