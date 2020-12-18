'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor

DHA

'Drakula böceği'nin tehdit ettiği fındık ağaçları sökülüp, yakılıyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400 dekar alandaki fındık bahçelerinde söküm başlatıldı. İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken, köklerinden sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, böceğin koronavirüsten daha hızlı yayıldığını belirterek, "Mücadele doğru şekilde yapılmazsa fındığın sonu gelebilir" dedi.
Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin `Drakula´ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor.
OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYOR
Böcek son günlerde, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.
ÜRETİCİYE TAZMİNAT DESTEĞİ
'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı, yayımladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede, "Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar veren Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır´ denildi. Kararnamede ayrıca, bölgede fındık bahçelerinde zararlı böcekle mücadele kapsamında, söküm işlemi yapacak üreticilere, ödenek verileceği belirtildi.
`SÖKÜM İŞLEMİNİ BİZ YAPIYORUZ´
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, "Şu anda koronavirüs insanlık için ne ise drakula böceği de fındık için aynı şeyi ifade ediyor. Koronavirüsten daha hızlı yayılıyor drakula böceği tehlikesi. Bu anlamda cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Tarım Bakanlığımız, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere çalışmalara başlandı. 7 mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Bölgede bulunan bu salgını durdurabilmek için fındık bahçelerinde sökme ve yakma işlemlerini yapıyoruz. İlçemizde 2 bin 400 dekarlık bir alanda görüldü. Bunu bir an önce bu alanda tutup bertaraf etmek zorundayız. Aksi taktirde ilçemizden bölgeye hızlı bir şekilde yayılıp fındığı yok edecektir. Bu böcek ilk çıktığı zaman mücadele kapsamında yapılan işlemler için üretici söküm işlemini kendi imkânları ile yaptıktan sonra teşvikten faydalanabiliyordu. Bu kapsamda vatandaşın bunu doğru bir şekilde kendi kendine sökemediğini fark ederek devreye biz girdik. Şimdi vatandaştan hiçbir ücret talep etmeden söküm işlemini belediyemiz ve ilçe ziraat odası ile birlikte biz yapacağız" diye konuştu.
`ÜRETİCİNİN ZARARI KARŞILANACAK´
Üreticinin maddi olarak hiçbir zarara uğramadığını kaydeden Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz ise, "Şubat ayı sonuna kadar söküm işlemlerini tamamlayacak şekilde çalışmalara başladık. Bu zararlı böcek ilk çıktığı zaman 385 dönümde yer alıyordu ama şimdi 2 bin 400 dönüme kadar yayılmış durumda. Geçen yıl bakanlığın yapmış olduğu ıslah çalışmalarına vatandaş eşlik etmedi. Ama bu yıl işlemler tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor. Bu şekilde ıslah çalışmasını tamamlayıp bu böcekten tamamen kurtulacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2020-12-18 13:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul ...
Korona virüslü komşular tansiyonunu ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak
YEREL HABERLER Korona virüslü komşular tansiyonunu ölçtürdükleri ...
Biz kirlettik dalgalar geri verdi Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı
YEREL HABERLER Biz kirlettik dalgalar geri verdi Karadeniz’de birkaç ...
Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler Trabzon'da özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayan 53 kişi 166 bin 950 TL para cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye ...
Oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurdunda kumara 166 bin lira ceza
YEREL HABERLER Oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurdunda kumara ...
Trabzonspor , Karadeniz derbisinde moral arıyor Bordo-mavililerle, Çaykur Rizespor 39. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor , Karadeniz derbisinde moral ...
Pistten çıkan uçak için karar aşamasına gelindi Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağının kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde bekleyişi sürüyor Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: “Uçak kütüphane olabilir, 2021’de uçağa bir çözüm bulacağız”
YEREL HABERLER Pistten çıkan uçak için karar aşamasına ...
Trabzonspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor çıkış arıyor
Trabzonspor 3 oyuncu takımdan ayrı çalışacak
YEREL HABERLER Trabzonspor 3 oyuncu takımdan ayrı çalışacak
Trabzonspor´da 3 isim kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 3 isim kadro dışı bırakıldı
Trabzon'da iki farklı evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Trabzon'da iki farklı evde kumar oynayan 16 kişiye 53 ...
30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde ...
Trabzon'da iki evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira ceza
YEREL HABERLER Trabzon'da iki evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin ...
Trabzon´da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon´da sahte içki operasyonu
Türkiye'de 2.'si Trabzon'da yapılıyor Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi Ankara'nın ardından Türkiye'de sadece Trabzon'da olacak
YEREL HABERLER Türkiye'de 2.'si Trabzon'da yapılıyor Sporda ...
Yomra Cimnastik Spor Kompleksinde yapılan tırmanma duvarında şampiyonlar yetişiyor
YEREL HABERLER Yomra Cimnastik Spor Kompleksinde yapılan tırmanma ...
Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e ve ara transfere çevrildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e ve ara transfere ...
Gürdoğan, Ferrero’ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Fındık ihracatımızın en gözde fırması Ferrero Fındık’a yapılan mesnetsiz suçlamaları tasvip etmiyor, gerçekle ilgisi olmadığını biliyoruz”
YEREL HABERLER Gürdoğan, Ferrero’ya yönelik suçlamalara tepki ...
Hamsi fiyatıyla şaşırtmaya devam ediyor Çoğu tekne fırtına nedeniyle denize açılamayınca başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldi Dün kilosu 15 TL’ye kadar satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı 25 TL’yi gördü
YEREL HABERLER Hamsi fiyatıyla şaşırtmaya devam ediyor Çoğu tekne ...
Maçka’da 8. sınıflara tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Maçka’da 8. sınıflara tablet dağıtıldı
Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
YEREL HABERLER Zehirlenen 3 ineğin başında gözü yaşlı bekleyiş
Trabzonspor'da yönetime tepki
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yönetime tepki
Trabzon’da sahte içki operasyonu sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon’da sahte içki operasyonu sürüyor
EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi
YEREL HABERLER EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X