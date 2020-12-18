Trabzonspor´da Özkan Sümer Futbol Akademisi´nin açılışı gerçekleştirildi



TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan, şampiyonluk yaşatan teknik direktör Özkan Sümer´in adını taşıyan `Özkan Sümer Futbol Akademisi´ bugün düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Garnizon Komutanı Erem Canbolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cahit Erdem, Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Emin Kahraman ve yönetim kurulu üyelerinden Yalçın Orhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar´ın yanı sıra yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, Gençlik Gelişim Sorumlusu Hamit Cihan, altyapı antrenörleri ve altyapı sporcuları katıldı.

ÖMER SAĞIROĞLU: GURUR DUYDUM

Törenin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Bugün Türk futbolunun değişim ve gelişiminde büyük payı olan, Trabzon´un ve Trabzonspor´un yetiştirdiği en değerli spor adamlarından biri olan Sayın Özkan Sümer´in adını verdiğimiz kulübümüzün yeni altyapı futbolcu tesisinin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gönül isterdi ki; Sevgili Özkan Sümer de bu açılışta, bu gururlu günümüzde aramızda yer alsın. Ancak ne yazık ki Sayın Sümer hem pandemi dolayısıyla hem de sağlık sebepleri nedeniyle aramıza olamıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Türkiye´de "altyapı" kavramının olmadığı yıllarda büyük bir devrimi gerçekleştirerek Türk futbolun çehresini değiştiren, attığı bu adımlarla Trabzon´da sporun her alanında gelişimin öncüsü olan Özkan Sümer benim de şahsen futbol ve yöneticilik hayatıma dokunmuş biridir. Kendisinin kurduğu genç takımda ben de forma giymiş, Trabzonspor armasını gururla taşıma fırsatı bulmuştum. Ardından 2001-2002 yıllarında kendisinin başkanlığında kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Bu anlamda şahsım ve kulübümüz adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye´nin yetiştirdiği en büyük spor adamlarından biri olan Özkan Sümer´in adını verdiğimiz tesisin açılışından bir kez da mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu ifade ediyorum" dedi.

SÜRMEN: İSTİŞARE, BİLGİ, HEDEF VE HIRS İLEBAŞARILMAYACAK HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Divan Başkanı Ali Sürmen ise "Ben bu açılış öncesinde Özkan Sümer´i en yakından tanıyan kurucu üyemiz Nizamettin Algan ağabeyimizi aradım. O da pandemi nedeniyle aramızda olamadı. Trabzonspor´un başarısı için hala bu yaşlarda sözünü ve eylemini ortaya koyan değerli ağabeyimiz Nizamettin Algan, Özkan Sümer´in fikirlerinin, heveslerinin ve hedeflerinin iyi anlatılması gerektiğini söylüyor. Diyor ki; `Maçka´da hala düz bir yer yok. O doğduğu köyde toprak bile olmayan sahada, neredeyse taşın üzerinde futbol oynayarak bugünlere geldi. Hiç hedeflerinden vazgeçmedi.´ Bu şekilde Trabzon ve Türk futboluna hizmet vermiş bir duayenden bahsediyoruz. Başarı tesadüf olabilir mi? Bazen olur ama Özkan Sümer öyle biri değildi. Özkan Sümer futbolu, Trabzonspor´da Akçaabat Sebatspor´da ve Kardemir Karabükspor´da oynamış, sonra futbol hayatı bittikten sonra Konyaspor, Denizli, Samsun, Galatasaray, Trabzonspor ve Milli Takım´da antrenörlük yapmış. Bunlar tesadüf olabilir mi? Özkan Sümer hocamız, TÜFAD´ın Onursal Başkanı´dır. Şenes Erzik döneminde ve Özkan Olcay döneminde TFF Başkanvekilliği yaptı. Ardından futbolcu ve teknik direktörü olduğu kulübümüzün de başkanlığını yaptı. Bu kadar futbol hayatının içerisinde olan bir insanın bu şekilde ödüllendirilmesi Trabzonspor kadar Türk futbolu adına da gurur verici bir olaydır. Bu sebeple yönetim kurulumuzu kutluyorum, tebrik ediyorum. Kulübümüzün, tüm değerlerimizi bu tesiste okuyacak olan çocuklara tanıtması lazım. Burada yetişecek olan çocuklar Trabzonspor felsefesini bilecek. Eğer Trabzonspor felsefesiyle, duygusuyla yetişmezse metalik olarak yetişir ve paradan başka bir şey düşünmez. Manevi değer katmak için eski hocalarımızı, eski yöneticilerimizin burada onlara mentor olması lazım. Bu çok önemlidir ve bunu geliştirmek şarttır. Eğitim dünyanın en güzel işidir. Burada çocuklara futbol eğitimi verebiliriz ama Trabzonspor´un Trabzonspor adında bir kolejinin olması çok daha farklı bir eğitime yol açacaktır. Bizim yönetimin bu konuyu da ciddi şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. İstişare, bilgi ve hedef. Buna hırs eklendiği zaman başarılmayacak hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

VALİ USTAOĞLU: KIYAMETE KADAR ANILACAK ÇOK DEĞERLİ BİR TESİS

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün pandemi dolayısıyla biraz hüzünlüyüz. Gönül isterdi ki Trabzonspor için çok anlamlı olan bu tesisin açılışını yaparken halkımızla, sporcularımızla bir arada olalım ve coşkulu bir açılış yapalım. Ancak ne yazık ki pandemi nedeniyle böyle aramıza mesafe koymak zorunda kalıyoruz. Özkan Sümer´in Trabzon´da ayrı bir yeri var. Trabzonspor dendiği zaman başta Ahmet Suat hocamız ve Özkan Sümer hocamızı hatırlıyoruz. Trabzonsporla özdeşleşmiş isimler bunlar. Burada kıyamete kadar anılacak çok güzel bir tesise Özkan Sümer´in isminin verilmesinden dolayı yönetimi kutluyorum. Böyle kıymetli şahsiyetlerimizin hatırlanmasını çok önemli buluyorum. Tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından katılımcılar 48 oda, 108 yatak kapasiteli, içerisinde fitness salonu, yemekhane, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı Özkan Sümer Futbol Akademisi´ni gezdi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-18 17:45:09



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