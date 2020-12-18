Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON Havalimanı'nda pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Trabzon Havalimanı'nda akşam saatlerinde pistin elektrik sisteminde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle havalimanında uçuşlar durduruldu. Arızaya havalimanı teknik ekibi müdahale ederken, uçaklar OrduGiresun Havalimanı'na yönlendirildi. Trabzon Havalimanı´nda, İstanbul ve Ankara´dan yapılması planlanan 5 uçuşun da iptal edildiği öğrenildi. Havalimanında teknik arızanın giderilmesi ile uçuşların yeniden normale dönmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2020-12-18 22:03:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.