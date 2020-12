El konulan 'yasak ırk' 3 köpeği için her gün barınağa gidiyor

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde yaşayan ve köpekleri ile çektiği videolarla fenomen olan Youtuber Recep Bayraktar'ın 'dogo arjantin' cinsi 3 köpeğine yasak ırk olduğu gerekçesiyle el konuldu. Trabzon´da barınağa teslim edilen köpeklerini görmek için her gün 160 kilometre yol gidip gelen Bayraktar, "Köpeklerim onları terk ettiğimi düşünmesin diye gelip her gün onları görüyorum" dedi.

İstanbul´da şehir yaşamını bırakıp memleketi Trabzon´un Of ilçesine yerleşen Recep Bayraktar, sosyal medyada köpekleri ile çektiği videolarla üne kavuştu. Sosyal medyada 600 bine yakın takipçisi bulunan 10 köpek sahibi Bayraktar, kangal, jack rusell, cane corsa ve dogo argentino cinsi köpeklerle yaptığı doğa yürüyüşleri ve günlük aktivitelerine yer veriyor. Sosyal medya geliri ile köpeklerini besleyen Bayraktar´ın şikayet üzerine yasaklı ırk olduğu gerekçesi ile 3 dogo argentino cinsi köpeğine el konuldu. Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´nce el konulan köpekler, kent merkezinde barınağa yerleştirildi. Bayraktar´a 30 bin TL´de para cezası uygulandı.

`HER GÜN 160 KİLOMETRE YOL GELİYORUM´

Dogo Argentino cinsi 3 köpeğine el konulduğunu belirten Bayraktar, "Köpeklerimde bir çizik bile yok gayet bakımlı ve uysal bir köpekler. 3 yıldır köpeğe bakıyorum. Köpeklerimi çoluk çocuk herkes bakmaya ve sevmeye geliyordu. Hayvansever diye geçinen bir kadının dövüştürdüğümü iddia ederek şikâyet etmesi üzerine evladım bildiğim köpeklerimi elimden aldılar. 3 yıldır köpeklerimi en iyi şartlarda bakıyordum. Şimdi geldiler köpeklerimi beton zeminli küçük bir yere kapattılar. Köpeklerin burada hayatlarının sonuna kadar kalmasını istiyorlar. Köpekler onları terk ettiğimi düşünmesinler diye her gün 160 kilometre yol geliyorum. Of ilçesinde dağın başında yaşıyorum burası Maçka ilçesinde bir dağ başı. Gelmek zorundayım çünkü köpeklerim başkasının elinden yemek yemiyorlar. Aslında yemek bahane, köpek, ailesini, beni istiyor. Evimde 7 tane daha köpeğim var. Onları da elimden alacaklar korkusu ile buraya her geldiğimde köpeklerimin başında beklesin diye birilerini bırakmak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

'KÖPEKLERİME EVLAT GİBİ BAKIYORUM'

Kendisine para cezası da kesildiğini anlatan Bayraktar, "30 bin liraya yakın ceza istediler. Önemli değil ben köpeklerim için elimde avucumda ne varsa vermeye razıyım, yeter ki köpeklerimi bana versinler. Ama köpeklere işkence eden, ayaklarını kesen, ses tellerini kesip köpekleri üretim olarak kullanan insanlara 900 TL ceza veriliyor. Ben köpeklerimi örnek alınacak şekilde besliyorum onlardan hiçbir şey esirgemiyor evlat gibi bakıyorum bana bu şekilde ceza veriliyor. Bu hak mıdır? Köpeklerimi almak için yasal olarak hakkımı arayacağım" diye konuştu.

TRAHAYKO: YASAKLI IRK DEĞİL, YASAKLI SAHİP OLMALI

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban el konulan köpeklerin barınakta kalmaya devam ederlerse öleceklerini söyleyerek, "Yasaklı ırk diye bir şey olmamalı, yasaklı sahip olmalı. Yasalara göre yasaklı ırkların fiziksel özelliklerine göre yasaklı sayılması doğru değil. Dogo ve pitbul cinsi köpekler güçlü hayvanlardır. Ama sahibi bunları nasıl yetiştirirse köpekler ona göre şekil alır. Bunun yanı sıra Sivas kangalları da var. Bunlar da çok güçlüler ama yasaklı ırk değiller. Yasaklı ırk diye tabir edilen köpeklerin devlet üretimlerini kontrol altında tutmalı. Ama dünyaya gelmiş sakin bir köpek sahibinden alınıp barınaklarda ölüme terk edilmemeli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

