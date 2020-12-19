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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-1

DHA

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-1


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel
TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonFlavio, Baker (Dk.63 Yusuf), Abdulkadir Parmak (Dk.90+1 Hosseini)Ekuban (Dk.82 Kamil Ahmet), NwakaemeDjaniny(Dk.90+1 Safa)
ÇAYKUR RİZESPOR: GökhanOnur, Emir, Meriah, MelnjakDoğan, Donsah (Dk.73 Yasin)Michalak, Boldrin (Dk.10 Tunay), Fernando (Dk.73 Kemal)Skoda
GOLLER: Dk.53 Ekuban (Pen.), Dk.65 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.36 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) Donsah, Tunay, Fernando, Emir (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligde iki maç sonra 3 puana uzandı ve puanını 17'ye yükseltti. Ligdeki son maçını galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor ise bu sonucun ardından 15 puanda kaldı.
19´uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21´inci dakikada Flavio´nun ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan kontrol etmeyi başardı.
26´ncı dakikada Newakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
34´üncü dakikada Michalak ceza sahası içerisinde Marlon´un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.
36´ncı dakikada penaltı atışını kullanan Skoda´nın vuruşunda Uğurcan´ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
45+1´inci dakikada Ekuban´ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu Gökhan yatarak kontrol etti.
50´inci dakikada sağ kanattan Onur´un ortasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Skoda´nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
51´inci dakikada ceza sahası içerisinde Emir ile topa hamle yapan Ekuban yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.
53´üncü dakikada penaltı atışını kullanan Ekuban´ın şutunda meşin yuvarlak Gökhan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.
65´inci dakikada Marlon´un soldan pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Djaniny, topu kaleciden kurtardıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
80´inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Marlon´un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda kornere çeldi.
90+2´nci dakikada Meljnak´ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.BOLDRIN DEVAM EDEMEDİ
Çaykur Rizespor´da maç öncesi ısınma esnasında dizinden problem yaşayan ancak karşılaşmaya çıkan Boldrin, karşılaşmanın 7´nci dakikasında yine aynı bölgeden ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Yapılan tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Boldrin, ağrılarının artması üzerine oyuna devam edemedi ve 10´uncu dakikada yerini Tunay´a bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-19 18:03:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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