Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel
TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonFlavio, Baker (Dk.63 Yusuf), Abdulkadir Parmak (Dk.90+1 Hosseini)Ekuban (Dk.82 Kamil Ahmet), NwakaemeDjaniny(Dk.90+1 Safa)
ÇAYKUR RİZESPOR: GökhanOnur, Emir, Meriah, MelnjakDoğan, Donsah (Dk.73 Yasin)Michalak, Boldrin (Dk.10 Tunay), Fernando (Dk.73 Kemal)Skoda
GOLLER: Dk.53 Ekuban (Pen.), Dk.65 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.36 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) Donsah, Tunay, Fernando, Emir (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligde iki maç sonra 3 puana uzandı ve puanını 17'ye yükseltti. Ligdeki son maçını galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor ise bu sonucun ardından 15 puanda kaldı.
19´uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21´inci dakikada Flavio´nun ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan kontrol etmeyi başardı.
26´ncı dakikada Newakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
34´üncü dakikada Michalak ceza sahası içerisinde Marlon´un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.
36´ncı dakikada penaltı atışını kullanan Skoda´nın vuruşunda Uğurcan´ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
45+1´inci dakikada Ekuban´ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu Gökhan yatarak kontrol etti.
50´inci dakikada sağ kanattan Onur´un ortasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Skoda´nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
51´inci dakikada ceza sahası içerisinde Emir ile topa hamle yapan Ekuban yerde kaldı ve hakem Ali Şansaslan penaltı noktasını gösterdi.
53´üncü dakikada penaltı atışını kullanan Ekuban´ın şutunda meşin yuvarlak Gökhan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.
65´inci dakikada Marlon´un soldan pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Djaniny, topu kaleciden kurtardıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
80´inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Marlon´un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda kornere çeldi.
90+2´nci dakikada Meljnak´ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.BOLDRIN DEVAM EDEMEDİ
Çaykur Rizespor´da maç öncesi ısınma esnasında dizinden problem yaşayan ancak karşılaşmaya çıkan Boldrin, karşılaşmanın 7´nci dakikasında yine aynı bölgeden ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Yapılan tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Boldrin, ağrılarının artması üzerine oyuna devam edemedi ve 10´uncu dakikada yerini Tunay´a bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-19 18:03:14
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