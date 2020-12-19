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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde her maçın zor olduğunu, takımın yukarıya ivme kazanmasına çalıştıklarını söyledi.
Maça kazanma arzusuyla başladıklarını belirten Abdullah Avcı, "Maça başlarken oyuncuların istekleri, arzuları, kazanma karakterleri, maç öncesi bunu çok net ortaya koydu. Maça da bu şekilde başladık. Ama verilen bir penaltı, ona rağmen duygularını karıştırmadan devre arasına girdik. Oyun olarak doğru gidiyorduk. İçerde de bütün maçı çok net oyundaki organizasyonlarımızı doğru kullanıp o istekleriyle birlikte çevireceğimize inanıyorduk ve bunu da ifade etmiştik. O tutkuları duygularını karıştırmadan, duyguları aklın içine sokarak verdikleri oyun içi reaksiyon, tepki, kazanma isteği, geri çevirme, geldiğimizden beri 5 maçta ilk defa oyunda geriye düştük ve bunu çevirme durumunu oluşturdular. Ligde her maç zor. Hiçbir maç kolay olmuyor. Dün akşam da gördük, bugün de görüyoruz. Her takımın kendine göre oyuncu kalitesi var. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi burada biraz belirleyici oluyor. Maça daha önce de koparabilirdik. Ama dediğim gibi zor oyunlar. Geldiğim günden itibaren sıralama ne puan ne bunlara hiç bakmadan, tespitleri yapıp bunun üzerinden her türlü çalışmaları yapıp aynı zamanda Trabzonspor'u yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz" dedi.
"NWAKAEME, EKUBAN VE DJANINY´İN DÖNMESİ HÜCUM AKSİYONLARINI ARTIRDI"
Trabzon´un önemli bir şehir olduğunu kaydeden Avcı, "Bir futbol geçmişi ve tarihi var.  Türk futbolunda önemli işler yapmış bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun için seyirci olduğunda bizim daha iyi ivme kazanmamızı, daha hareketli olmamızı, daha şiddetli olmamızı sağlayacak. Bugün özellikle Nwakaeme'nin, Ekuban'ın, Djaniny'in sakatlıktan çıkıp dönmeleri de takımımızda hücum aksiyonlarını biraz daha sağlıklı yapmasını sağladı. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Buna fazla sevinemiyoruz. 2 gün sonra ve hafta sonunda bir daha müsabaka var. Buna alışacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun için bugünü kapatacağız. Akşam değerlendirip Salı günü başka mücadeleye çıkacağız" diye konuştu.
Avcı, Gaziantep'te bir özel hastanede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da şifa diledi.
"PEREIRA TEK MAÇLIK, DİĞER 3 OYUNCU İSE ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"
Avcı, Plaza, Diabete ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı kalmasına yönelik ise, "3 oyuncuyla performans anlamında yollarımız ayrıldı. Teknik olarak benim değerlendirmemdi. Pereira'yı soracak olursanız da buraya önemli hizmetler yaptı. Çok iyi bir takım kaptanı. Pereira'nın ki tamamen bu haftayla ilgili performans değerlendirmesiydi. Maçtan sonra soyunma odasında aynı duyguyu, tutkuyu oyuncularla yaşadı. Bugünkü sadece teknik bir karardı. O bizimle beraber ama diğerleri bizimle beraber olmayacak. Ben bir teknik karar veriyorum. Bundan sonrakinin işleyişini kulübümüz karar verecek çünkü mukaveleleri, süreçleri var. Burada önemli olan Trabzonspor'umuzun zarar görmemesi. Ben sadece teknik olarak düşüncemi söyledim ve yönetim kurulumuz da buna destek verdi" ifadesini kullandı.
"TRANSFERDE HEM BUGÜNÜ HEM DE ÖNÜMÜZDEKİ SENELERİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDECEĞİZ"
Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Avcı, "Bu takımın her zaman yarışması lazım. Her takım da bazen inişler çıkışlar vardır. Bazen transferde, bazen sonuçlarda. Bugün itibariyle hem izleme komitesi, hem biz, hem de yönetim kurulumuz çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün yapılanmasına uygun bir şekilde, net oyuncuda karar vermişsek, bunun üzerinden devam edeceğiz. Bu sezon ara diye de bir şey yok. Yarışma devam ediyor. Bu arada alacağın oyuncunun oynama süresi, oynamış mı, boşta mı, bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama net oyuncular üzerinden hem bugünü hem önümüzdeki seneleri düşünerek hareket edeceğiz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve takım menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor maçında belki kaybettik ama Faruk Can'ı kazandık. Bugün geçen seneden kazanmış Serkan vardı. İyi bir oyuncu. Verimli topraklar üzerinde iyi oyuncular var. Bunları da düşünerek Trabzonspor'un transferlerini gerçekleştirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
STJEPAN TOMAS: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, yine bugün hakemi konuştuklarını belirterek, "1-0 öne geçtik. İkinci devre Tunay kaleciyi geçti, net penaltı ve kırmızı kart. O pozisyon kırılma noktası. 2´nci golden önce net el vardı. Maalesef hafta boyunca çalışıyoruz ama bu kadar olmaz. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle hakemlerle bu kadar olmaz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı'nın açıklamaları
-Thomas'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-19 19:18:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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