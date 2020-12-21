Trabzonspor'da hedef üst sıralar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14´üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor´u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Süper Lig´in 14´üncü haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00´da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı´nda oynanacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Trabzonspor´da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta da forma giyemeyecek. Diabate, Plaza ve Bilal´in kadro dışı bırakıldığı bordo-mavililerde, son maçta kadroda yer almayan Afobe ile Pereira ise bu maçla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11´i koruyarak Hatayspor mücadelesine aynı isimlerle çıkması bekleniyor.
HATAYSPOR İLE İLK KEZ
Trabzonpor, yarın deplasmanda oynayacağı maçla Süper Lig´de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda Süper Lig´e yükselen Akdeniz temsilcisi ile ligde ilk maçını oynayacak.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon Abdulkadir Parmak, Flavio Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Salih Karvazlı (Hasta)
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-21 09:52:05
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