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Trabzon´da Milli Piyango'nun 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerine talep yüksek

DHA

Trabzon´da Milli Piyango'nun 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerine talep yüksek


Aleyna KESKİN-Minel DURMUŞOĞLU/TRABZON (DHA)TRABZON´da Milli Piyango bayilerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği başladı. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala bilet satın almak isteyenler bayilere akın etti. Her yıl umut kapılarını aralayan yılbaşı ikramiyesi Trabzonluların hayallerini süslüyor.
Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala Trabzon´daki Milli Piyango gişelerinde, yılbaşı çekilişi hareketliliği yaşanıyor. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, gişelerin önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, Milli Piyango biletini online platformdan da satın alabiliyor. Bu sene çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor.
`İNŞALLAH BANA ÇIKAR ÇOK DUA EDİYORUM´
Yılbaşı ikramiyesine büyük umut bağladığını belirten Mine Bayraktar, "Yılbaşı ikramiyesi bana çıkarsa Almanya´da 25 yıldır göremediğim birisi var onu gidip görmeyi planlıyorum. İnşallah bana çıkar çok dua ediyorum. 100 milyon bana çıkarsa zaten bir kısmı ile hayır işi yapacağım. Zaten şimdi çok akrabam var. Piyangonun sahibi olursam bütün Trabzon akrabam olacaktır muhtemelen. Aslında benim babam milyoner ama bize hiç para vermiyor. Büyük ikramiyeyi kazanıp onun kadar zengin olmak istiyorum" diye konuştu.
`KESİNLİKLE SAĞLIK İÇİN YATIRIM YAPARDIM´
İkramiyeyi kazanırsa sağlık için harcamalar yapacağını söyleyen Ahmet Külekçi, "Bu sene Milli Piyango büyük ikramiye veriyor. Bu sene çok zor bir yıl geçirdik. Koronavirüs dünyayı rehin aldı. Ben inanıyorum ki yılbaşı için insanların tek dileği sağlık olacaktır. Çünkü sağlığımızın kıymetini çok daha iyi anladık. Büyük ikramiye bana çıksa kesinlikle sağlık için yatırım yapardım. İnsanlar sağlıklı bir nefes için mücadele veriyorlar. Onların bu mücadelelerinde onlara yardımcı olurdum. İnsanlara umut olmak için çabalardım" dedi.
Yeni yıldan sağlık beklediğini kaydeden Fatma Karadereli, "Bilet aldım. Sadece 2020´den sağlıklı çıkmayı umut ediyorum. İnşallah 2021´de 2020 yılını bize aratmaz. Umudumuz aslında biletlerde değil Allah´a kalmış" ifadelerine yer verdi.
Ebru Ece Birşen ise, "Milli Piyango yılbaşı bileti aldım. Çok umutluyum biletimden. Muhtemelen bana çıkacak ikramiye. Oldukça heyecanlıyım. Dünyayı gezmeyi planlıyorum. Görmek istediğim çok yer var. Yılbaşını iple çekiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN-Minel DURMUŞOĞLU
2020-12-21 13:28:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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